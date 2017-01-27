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Политика

Антикоррупционные требования в России ужесточаются

Фото: © Фото с сайта minsvyaz.ru

Антикоррупционные требования в России ужесточаются

ИА «РОСБАЛТ» 27 января 2017г., 13:47

Госдума приняла в первом чтении президентский законопроект, ужесточающий антикоррупционные требования в отношении  муниципальных служащих

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Законопроектом предлагается обязать губернаторов проверять достоверность и полноту сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного  характера, представляемых лицами, замещающими муниципальные должности и отдельные должности муниципальной службы.

В случае выявления фактов несоблюдения ограничений, запретов, а также неисполнения обязанностей, губернатор может инициировать досрочное прекращение полномочий главы муниципалитета или муниципального служащего.

Законопроектом пересматривается подход к участию муниципальных служащих в деятельности НКО и партий. Согласно документу, им разрешается участвовать в управлении политическими партиями без каких-либо ограничений.

Еще одна норма проекта распространяет обязанность по предоставлению сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на поступающих в вузы, находящихся в ведении ФСБ. Такие сведения не будут предоставлять граждане, призываемые на военную службу, а также граждане, поступающие в вузы МВД «для обучения по очной форме в должности курсанта», говорится в документе.

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