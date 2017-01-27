34-летний нападающий «Зенита» презентовал книгу в Instagram.

Александр Коржаков завершил работу над своей биографией. Об этом он объявил на своей странице в Instagram. Книга под названием «Лучший» уже доступна для предзаказа.

«Я впервые пишу о том, как все было на самом деле. Как пришел в спорт, о личной жизни, о победах, о поражениях. Но главная идея — рассказ о достижении мечты. Надеюсь, что моя книга поможет кому-то в трудный период не опустить руки и двигаться вперед. Признаюсь, я с волнением жду её выхода. Надеюсь, что история моей жизни будет вам интересна. Ведь я рассказал о себе настолько честно, насколько это только было возможно», — проанонсировал произведение автор.



Это уже вторая автобиография 34-летнего футболиста. Первую он выпустил в 2002 году и назвал ее «До 16 и старше».

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