Мода/Шоппинг

В Манчестере представили первое дизайнерское hi-tech платье из графена. Наряд меняет цвет и светится светодиодами в такт дыханию. Манчестер был выбран для демонстрации из-за того, что именно в этом городе был разработан новый материал.

Графен в 2004 году открыли ученые-эмигранты из России. Константин Новосёлов и Андрей Гейм получили за него Нобелевскую премию в 2010 году.

Графен – это супертонкий материал, толщиной всего в один атом. Он в 200 раз прочнее стали и обладает лучшей электропроводностью, чем любой другой материал в мире. Этот материал предполагают использовать в строительстве самолетов и высокоскоростных поездов, но ему надеются найти коммерческое применение и в моде.

В представленном платье графен отвечает за питание светодиодов и запись дыхания. Разработчики надеются, что новая технология поможет создать платье, которое сможет менять цвет и дизайн по желанию владельца.

«Это фантастический проект. Графен все еще очень молодой материал для использования его в практическом применении. Демонстрация его удивительных свойств на форуме моды является очень интересной», сказал доктор Пол Вайпер, научный сотрудник Национального института графена Манчестера.

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