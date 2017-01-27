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Гаджет
Робот опроверг собственное существование
Робот успешно обошел капчу и доказал, что он не робот"
Пользователь YouTube Мэтт Ансвор опубликовал видео, где робот обходит систему reCaptcha, созданную для защиты от спамеров и ботов.
Для успешного прохождения теста необходимо поставить галочку рядом с надписью «Я не робот». При этом, если система заподозрит в пользователе бота, она предлагает дополнительное задание. На видео же робот просто ставит галочку, больше ничего не выполняя.
В ноябре 2016 года в Петербурге закрыли запущенный ранее
опрос общественного мнения «Я выбираю веломаршрут» из-за участия в нем
интернет-ботов. Тогда выяснилось, что на сайт отправляли голоса
автоматизированными средствами с нескольких IP-адресов.
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