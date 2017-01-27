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Гаджет

Робот опроверг собственное существование

Фото: YouTube

Робот опроверг собственное существование

ООО «Медиа-группа "Телеграф"» 27 января 2017г., 14:52

Робот успешно обошел капчу и доказал, что он не робот

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Пользователь YouTube Мэтт Ансвор опубликовал видео, где робот обходит систему reCaptcha, созданную для защиты от спамеров и ботов.

Для успешного прохождения теста необходимо поставить галочку рядом с надписью «Я не робот». При этом, если система заподозрит в пользователе бота, она предлагает дополнительное задание. На видео же робот просто ставит галочку, больше ничего не выполняя.

В ноябре 2016 года в Петербурге закрыли запущенный ранее опрос общественного мнения «Я выбираю веломаршрут» из-за участия в нем интернет-ботов. Тогда выяснилось, что на сайт отправляли голоса автоматизированными средствами с нескольких IP-адресов.

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