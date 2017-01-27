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Будем здоровы

Молочный коктейль ученые назвали самым вредным напитком в мире

Молочный коктейль ученые назвали самым вредным напитком в мире

Тэги: берегите здоровье

www.topnews.ru 27 января 2017г., 15:26

Об этом результате научных исследований заявили ученые из Америки.

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По мнению исследователей эффект от употребления молочного коктейля напоминает воздействие веществ наркотического свойства.

Негативное воздействие очевидно. Люди, профессионально изучившие этот вопрос уиверждают, что в результате потребления молочных коктейлей в организме вырабатывается "гормон счастья". Как всегда в таких случаях наступает эффект привыкания организма и человек повторно заказать  коктейль.

Больщое количество сахара, содержащееся в молочном коктейле тоже вредно для здоровья человека, это может привести к развитию заболевания диабетом и увеличению веса тела.

берегите здоровье, оно вам пригодится!

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Москва-Инфо

   