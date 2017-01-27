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Будем здоровы
Молочный коктейль ученые назвали самым вредным напитком в мире
Об этом результате научных исследований заявили ученые из Америки."
По мнению исследователей эффект от употребления молочного коктейля напоминает воздействие веществ наркотического свойства.
Негативное воздействие очевидно. Люди, профессионально
изучившие этот вопрос уиверждают, что в результате потребления молочных
коктейлей в организме вырабатывается "гормон счастья". Как всегда в таких
случаях наступает эффект привыкания организма и человек повторно заказать
коктейль.
Больщое количество сахара, содержащееся в молочном коктейле тоже вредно для здоровья человека, это может привести к развитию заболевания диабетом и увеличению веса тела.
берегите здоровье, оно вам пригодится!какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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