версия для печати

Московская жизнь

88 автоматов установят на 22 станциях МЦК

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

88 автоматов установят на 22 станциях МЦК

Информационный Центр Правительства Москвы 27 января 2017г., 15:48

На станциях Московского центрального кольца (МЦК) установят вендинговые аппараты.

"

«К лету на транспортно-пересадочных узлах МЦК появятся первые вендинговые автоматы с горячими и холодными напитками, закусками и аптечными нелекарственными товарами - бинтами, пластырями, масками и так далее. На 22 станциях планируется установить в общей сложности 88 аппаратов. Они появятся в том числе на тех, где можно сделать пересадку на метро», - отмечает Правительство Москвы.

Расположение торговых зон на станциях определят индивидуально. На каждом из 22 транспортно-пересадочных узлов планируется установить по четыре автомата.

Право на размещения вендинговых автоматов можно будет получить на аукционе, который объявят в марте, а договор с победителем заключат в апреле.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   