Московская жизнь
88 автоматов установят на 22 станциях МЦК
На станциях Московского центрального кольца (МЦК) установят вендинговые аппараты."
«К лету на транспортно-пересадочных узлах МЦК появятся
первые вендинговые автоматы с горячими и холодными напитками, закусками и
аптечными нелекарственными товарами - бинтами, пластырями, масками и так далее.
На 22 станциях планируется установить в общей сложности 88 аппаратов. Они
появятся в том числе на тех, где можно сделать пересадку на метро», - отмечает
Правительство Москвы.
Расположение торговых зон на станциях определят индивидуально. На каждом из 22 транспортно-пересадочных узлов планируется установить по четыре автомата.
Право на размещения вендинговых автоматов можно будет получить на аукционе, который объявят в марте, а договор с победителем заключат в апреле.
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