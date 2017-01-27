Здесь интересно

Торжественная церемония вручения наград пройдёт в 15-й раз в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».

В номинации «Лучший игровой фильм года» представлены пять картин: «Рай» Андрея Кончаловского, «Дуэлянт» Алексея Мизгирёва, «Ледокол» Николая Хомерики, «Коллектор» Алексея Красовского и «Экипаж» Николая Лебедева.

Андрей Кончаловский, Алексей Мизгирёв и Николай Лебедев также поборются за звание лучшего режиссера. Среди претендентов на лучшую мужскую роль – Пётр Фёдоров, Данила Козловский и Иван Янковский, на лучшую женскую роль – Юлия Высоцкая, Виктория Исакова и Ксения Раппопорт.

В этом году «Золотой орёл» будет вручен в трёх новых категориях: за «Лучший короткометражный фильм», «Лучшую работу художника по гриму и пластическим спецэффектам» и «Лучшие визуальные эффекты». Всего станут известны имена 23-х победителей.

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