Здесь интересно

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Cегодня состоится награждение лауреатов премии "Золотой орел"
В Москве сегодня станут известны обладатели премии «Золотой орёл»."
Торжественная церемония вручения наград пройдёт в 15-й раз в первом павильоне киноконцерна «Мосфильм».
В номинации «Лучший игровой фильм года» представлены пять картин: «Рай» Андрея Кончаловского, «Дуэлянт» Алексея Мизгирёва, «Ледокол» Николая Хомерики, «Коллектор» Алексея Красовского и «Экипаж» Николая Лебедева.
Андрей Кончаловский, Алексей Мизгирёв и Николай Лебедев также поборются за звание лучшего режиссера. Среди претендентов на лучшую мужскую роль – Пётр Фёдоров, Данила Козловский и Иван Янковский, на лучшую женскую роль – Юлия Высоцкая, Виктория Исакова и Ксения Раппопорт.
В этом году «Золотой орёл» будет вручен в трёх новых категориях: за «Лучший короткометражный фильм», «Лучшую работу художника по гриму и пластическим спецэффектам» и «Лучшие визуальные эффекты». Всего станут известны имена 23-х победителей.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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