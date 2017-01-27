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Образование/Карьера

Новый заместитель министра образования и науки РФ назначен Дмитрием Медведевым

Фото: © СС0 Public Domain

Новый заместитель министра образования и науки РФ назначен Дмитрием Медведевым

ИА «РОСБАЛТ» 27 января 2017г., 16:06

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Григория Трубникова заместителем министра образования и науки РФ.

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«Назначить Трубникова Григория Владимировича заместителем министра образования и науки Российской Федерации», — говорится в распоряжении. 

Академик РАН Григорий Владимирович Трубников с 2014 года является вице-директором Объединенного института ядерных исследований в Дубне.

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