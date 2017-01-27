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Образование/Карьера
Новый заместитель министра образования и науки РФ назначен Дмитрием Медведевым
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил Григория Трубникова заместителем министра образования и науки РФ."
«Назначить Трубникова Григория Владимировича заместителем министра образования и науки Российской Федерации», — говорится в распоряжении.
Академик РАН Григорий Владимирович Трубников с 2014 года является вице-директором Объединенного института ядерных исследований в Дубне.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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