Образование/Карьера

«Назначить Трубникова Григория Владимировича заместителем министра образования и науки Российской Федерации», — говорится в распоряжении.

Академик РАН Григорий Владимирович Трубников с 2014 года является вице-директором Объединенного института ядерных исследований в Дубне.

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