Линии метрополитена закрывать не будут за исключением уже закрытого участка желтой ветки. Общественный транспорт будет ходить по расписанию, а вот несколько улиц все-таки перекроют. Какие, узнаете из материала m24.ru.

Участок Калининско-Солнцевской линии от станции "Парк Победы" до станции "Деловой центр" закрыли 25 января. Движение поездов восстановят 31 января.

Также пассажиры не могут пользоваться переходом между "Деловым центром" и "Выставочной". Ограничения связаны с подготовкой к запуску новых станций Калининско-Солнцевской линии.

Закрытие вестибюлей станций метро

В рамках программы благоустройства в предстоящие выходные закроют вестибюли нескольких станций столичного метрополитена.

С 22:00 пятницы, 27 января, до открытия метрополитена в понедельник, 30 января, для пассажиров закроют:

южный вестибюль станции "Тульская" (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход – через северный вестибюль;

западный вестибюль станции "Кузьминки" (со стороны последнего вагона из центра). Вход и выход – через восточный вестибюль;

южный вестибюль станции "Нахимовский проспект" (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход – через северный вестибюль.

С 02:00 субботы, 28 января, до открытия метрополитена в понедельник, 30 января, для пассажиров закроют:

вестибюль станции "Проспект Мира" Калужско-Рижской линии. Вход и выход – через вестибюль станции "Проспект Мира" Кольцевой линии;

северный вестибюль станции "Сходненская" (со стороны первого вагона из центра). Вход и выход – через южный вестибюль.

Также в предстоящие выходные для пассажиров частично закроют вестибюль станции "Третьяковская".

Перекрытия дорог

Полностью перекроют участок улицы Дмитриевского в районе дома 9. Ограничения будут действовать c 1 февраля по 25 декабря круглосуточно. Улицу перекроют из-за строительства инженерных коммуникаций.

Участок Лермонтовского проспекта перекроют ради строительства Кожуховской линии метро. Одну полосу закроют для проезда автомобилей на участке от пересечения с Привольной улицей до дома 2, корпус 1 по Лермонтовскому проспекту. Рабочие расширят проезжую часть.

Ограничение будет действовать с 1 февраля по 20 декабря.

Ограничения движения в связи с продлением сроков реконструкции газопровода на Енисейской улице

Движение транспорта ограничили с 25 января по 15 марта на Енисейской улице в районе домов 10 и 12. Рабочие перекрыли одну полосу в связи с продлением сроков реконструкции газопровода на Енисейской улице.

23 января перекрыли полосу на 1-м Спасоналивковскому переулке в связи с продлением сроков строительства инженерных сетей. Перекрытие участок между домами 12 и 19. Движение восстановят 20 апреля.

Продлили работы и на 5-й Кабельной улице. Там с 23 января частично перекрыты две полосы от дома 1, строения 2 до дома 2, строения 1. Ограничение, которое действует круглосуточно, снимут 12 апреля.

Сразу на четырех улицах ограничили движение с 25 января по 6 марта в связи с реконструкцией инженерных сетей в ЦАО.

Работы проведут на Малом Левшинском переулке от пересечения с Большим Левшинским переулком до дома 3. Также от дома 30/2 по улице Пречистинка до пересечения с улицей Пречистинка.

Еще один рабочий участок проляжет на улице Пречистинка от пересечения с Малым Левшинским переулком до Кропоткинского переулка.

Ограничат движение на Еропкинском переулке от пересечения с улицей Пречистинка до дома 5 строения 1.

Под работы попал и Большой Левшинский переулок от дома 8А до дома 10, строение 1. Здесь работы продлятся и после 6 марта, – c 9 марта по 15 мая.

Изменения в движении общественного транспорта

С 28 января временно переносится остановка "Институт" для маршрутов автобуса № 4, 155, 243 по Причальному проезду при следовании к Шелепихинскому шоссе – на 40 метров назад.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов