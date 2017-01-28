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Футбол. Прогноз. «Вольфсбург» — «Аугсбург» 28 января 17:30 мск
Непривычно видеть «Вольфсбург» на двенадцатой позиции. Последние матчи «волков» дают болельщикам определенные надежды. Продолжится ли успешная серия некогда грозного клуба?"
Германия. Бундеслига. 18-й тур. «Вольфсбург» —
«Аугсбург»
28 января 2017 года, 17-30 МСК
«Вольфсбург»
«Вольфсбург» регрессирует с каждым сезоном. В текущем первенстве у «волков» всего лишь двенадцатое место. Причина в ситуативных спадах. Нынешний «Вольфсбург» проигрывал дуплетами или тройниками. Всего набежало семь неудачных матчей за первый круг. Многовато для недавнего вице-чемпиона страны. Но существует и позитивный момент – «Вольфсбург» уже умеет побеждать сериями. Так до и после большого перерыва команда Валерьена Исмаэля одержала три победы подряд.
«Аугсбург»
В турнирном положении «Аугсбурга» почти ничего не изменилось по сравнению с прошлым чемпионатом. Скромное место команды обусловлено нестабильностью. Как и будущий соперник, «Аугсбург» проиграл семь раз. Но все потери были равномерно распределены по дистанции. Одна относительно успешная серия не позволила опуститься в зону вылета.
Статистика и личные встречи
«Вольфсбург» после зимней паузы обыграл «Гамбург». «Аугсбург» в прошлом туре уступил дома «Хоффенхайму».
В первом круге в матче между этими клубами победил «Вольфсбург» 0:2.
Прогноз
«Вольфсбург» сегодняшнего образца пока не внушает доверия, и это не позволяет спрогнозировать очередную победу «волков». В последних трех-четырех турах Бундеслиги накопился дефицит матчей, в которых хозяева забивали два мяча. Предположим, что если «Вольфсбург» и продлит свою выигрышную серию, то с пробитием ИТ Б(1,5).
Коэффициенты БК 1хСтавка:
Вольфсбург – 1,98
Ничья – 3,54
Аугсбург – 4,44
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