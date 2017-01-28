Германия. Бундеслига. 18-й тур. «Вольфсбург» — «Аугсбург»

28 января 2017 года, 17-30 МСК

«Вольфсбург»

«Вольфсбург» регрессирует с каждым сезоном. В текущем первенстве у «волков» всего лишь двенадцатое место. Причина в ситуативных спадах. Нынешний «Вольфсбург» проигрывал дуплетами или тройниками. Всего набежало семь неудачных матчей за первый круг. Многовато для недавнего вице-чемпиона страны. Но существует и позитивный момент – «Вольфсбург» уже умеет побеждать сериями. Так до и после большого перерыва команда Валерьена Исмаэля одержала три победы подряд.

«Аугсбург»

В турнирном положении «Аугсбурга» почти ничего не изменилось по сравнению с прошлым чемпионатом. Скромное место команды обусловлено нестабильностью. Как и будущий соперник, «Аугсбург» проиграл семь раз. Но все потери были равномерно распределены по дистанции. Одна относительно успешная серия не позволила опуститься в зону вылета.

Статистика и личные встречи

«Вольфсбург» после зимней паузы обыграл «Гамбург». «Аугсбург» в прошлом туре уступил дома «Хоффенхайму».

В первом круге в матче между этими клубами победил «Вольфсбург» 0:2.

Прогноз

«Вольфсбург» сегодняшнего образца пока не внушает доверия, и это не позволяет спрогнозировать очередную победу «волков». В последних трех-четырех турах Бундеслиги накопился дефицит матчей, в которых хозяева забивали два мяча. Предположим, что если «Вольфсбург» и продлит свою выигрышную серию, то с пробитием ИТ Б(1,5).

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Вольфсбург – 1,98

Ничья – 3,54

Аугсбург – 4,44

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