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Московская жизнь
Север Москвы свяжет новая дорога
Северный и Северо-Восточный округа столицы соединит новая магистраль длиной 5,4 км."
Проект предполагает реконструкцию существующих улиц с расширением проезжей части от Фестивальной улицы до Алтуфьевского шоссе. В районе платформы «Бескудниково» Савеловского направления Московской железной дороги построят путепровод.
В ходе реконструкции проезжую часть улиц расширят до 15 метров, построят две развязки на пересечении с Коровинским шоссе и Дубнинской улицей, которые будут максимально удалены от жилых домов. Планируется сформировать несколько новых скверов – например, по улице Софьи Ковалевской и по улице 800-летия Москвы.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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