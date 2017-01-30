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Московская жизнь

Север Москвы свяжет новая дорога

30 января 2017г., 08:00

Северный и Северо-Восточный округа столицы соединит новая магистраль длиной 5,4 км.

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Проект предполагает реконструкцию существующих улиц с расширением проезжей части от Фестивальной улицы до Алтуфьевского шоссе. В районе платформы «Бескудниково» Савеловского направления Московской железной дороги построят путепровод.

В ходе реконструкции проезжую часть улиц расширят до 15 метров, построят две развязки на пересечении с Коровинским шоссе и Дубнинской улицей, которые будут максимально удалены от жилых домов. Планируется сформировать несколько новых скверов – например, по улице Софьи Ковалевской и по улице 800-летия Москвы.

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