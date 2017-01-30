Португалия. Примейра. 19-й тур. «Сетубал» — «Бенфика»

30 января 2017 года, 23-00 МСК

«Сетубал»

«Садинцы» выглядят в этом сезоне довольно неплохо и идут в верхней части таблицы. Сейчас за «Сетубалом» числится восьмое место и 25 набранных очков, правда до зоны еврокубков уже сейчас не хватает десяти зачетных баллов. После рождественской паузы подопечные Жозе Коусейру сходу проиграли «Боавиште» (0:1), но потом собрались и выиграли два матча подряд. Дома был минимально обыгран «Насьонал», а на выезде пришла победа над «Беленесешем».

«Бенфика»

«Бенфика» сейчас возглавляет таблицу Примейры, пока основным конкурентом видится «Порту» проигрывающий одно очко, но свой матч тура уже сыгравший. Идущий третьим «Спортинг» даже с учетом лишнего матча уступает семь баллов. В активе лиссабонцев 45 очков (14-3-1) и разница мячей 41:11, что делает атаку сильнейшей в чемпионате, а защита уступает только «Порту». В январе «орлы» обыграли «Гимарайнш» и «Тонделу», но потеряли очки дома с «Боавиштой»(3:3).

Статистика и личные встречи

«Бенфика» в гостях набрала 22 очка (7-1-1) при разнице мячей 16:5

«Сетубал» дома выиграл три матча подряд, всего набрано 16 очков (5-1-3), соотношение мячей составляет 11:6.

В начале сезона команды сыграли в Лиссабоне 1:1, а вот у себя на поле «Сетубал» не может набрать очков с «Бенфикой» шесть сезонов подряд.

Прогноз

«Бенфика», конечно же, фаворит в этой паре, но вот разгрома от этого сражения ждать трудно. «Сетубал» не позволил себя разгромить в Лиссабоне, не так давно на своем поле в Кубке переиграл « Спортинг», а в чемпионате играл нули с «Порту». Победа «Бенфики» очень вероятна, но вот четыре гола, на наш взгляд, нет.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Сетубал – 9,50

Ничья- 5,20

Бенфика – 1,38

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