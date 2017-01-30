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Московская жизнь

В городе осталось всего 77 «хрущевок»

В городе осталось всего 77 «хрущевок»

30 января 2017г., 09:22

Строители разобрали еще один пятиэтажный дом на западе столицы – жилое здание на Ленинском проспекте, д.110, корп. 3.

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На месте устаревших «хрущевок» появляются новые здания, таким образом, веется полноценная реконструкция кварталов старой застройки. Большинство жильцов ветхих домов уже переселено. Остались считанные десятки зданий, которые разберут в 2017-2018 годах.

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