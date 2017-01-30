версия для печати
Московская жизнь
В городе осталось всего 77 «хрущевок»
Строители разобрали еще один пятиэтажный дом на западе столицы – жилое здание на Ленинском проспекте, д.110, корп. 3."
На месте устаревших «хрущевок» появляются новые здания, таким образом, веется полноценная реконструкция кварталов старой застройки. Большинство жильцов ветхих домов уже переселено. Остались считанные десятки зданий, которые разберут в 2017-2018 годах.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
← | →
Комментариев нет, Вы будете первым.