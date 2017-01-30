Московская жизнь
Метро идет в сторону Солнцево
Завершилась проходка левого тоннеля от станции «Раменки» до «Мичуринского проспекта» Калининско-Солнцевской линии метро."
«Работы начались в сентябре прошлого года. За пять месяцев
тоннелепроходческий щит преодолел 637 метров. Проходка велась в условиях
плотной за-
стройки и большого количества инженерных систем, но это не помешало строителям уложиться в срок», – сказал Заместитель Мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин.
По его словам, этот щит будет задействован и на проходке правого тоннеля, которая начнется в начале февраля. «Этот участок в составе южного радиуса Калининско-Солнцевской ветки от станции «Раменки» до «Рассказовки» планируется открыть до конца этого года», – добавил М. Хуснуллин.
Как отметил руководитель Департамента строительства Андрей Бочкарев, строительство станции «Раменки» завершено, ведется подготовка к пуску и наладка оборудования.
Станция «Мичуринский проспект» будет трехуровневой. На
втором и третьем этажах расположатся служебные и технические помещения. Сейчас
идет
отделка платформы, строятся вестибюли.
Вместе с тем, стройкомплексу Москвы поставлена задача
завершить строительные работы на ветке метро в Солнцево и Ново-Переделкино до
конца 2017
года.
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