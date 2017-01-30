Сейчас сотрудники центров ведут только прием документов на оформление российского паспорта и 5-летнего загранпаспорта. Затем эти документы передаются в МВД, и уже сотрудники этого ведомства выдают готовые удостоверения личности.

Прежде чем распространить этот сервис на всю сеть, в трех центрах госуслуг Москвы был запущен пилотный проект. Его цель – посмотреть, насколько данная услуга будет востребована у жителей. В 3 центрах районов Братеево, Ломоносовский, Бескудниковский и Восточное Дегунино с марта 2015 года готовые паспорта можно получить у специалистов «Моих Документов» вместо сотрудников МВД. За это время здесь выдано около 20 тысяч российских паспортов и около 9 тысяч загранпаспортов старого образца.

С 1 февраля этот удобный сервис появится во всех центрах госуслуг Москвы. Если раньше, чтобы получить готовый паспорт, нужно было подстраиваться под график работы специалистов МВД, то теперь все станет намного проще. Ведь центры госуслуг работают в ритме мегаполиса: 7 дней в неделю с 8.00 до 20.00 без обеда и выходных.

Подать документы на оформление паспорта можно будет в любом удобном офисе. Но необходимо учесть, что если паспорт оформляется не по месту жительства, то сроки его изготовления увеличиваются:



– срок оформления российского паспорта по месту жительства – 10 дней, не по месту жительства – 1 месяц;

– срок оформления 5-летнего заграничного паспорта по месту жительства – 1 месяц, не по месту жительства – до 4 месяцев.

Чтобы посетителям было удобно, во всех центрах госуслуг установлены фотокабины, поэтому сфотографироваться на паспорт можно прямо в «Моих Документах».



Напомним, что в центрах госуслуг более 100 районов можно записаться заранее на порталах pgu.

mos.ru и mos.ru и без очередей оформить у специалистов МВД биометрический загранпаспорт на 10 лет.

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