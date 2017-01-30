Футбол. Испания. Ла Лига. 20-й тур. Лас-Пальмас – Валенсия

30 января 2017, 22:45 МСК

«Лас-Пальмас»

Для «Лас-Пальмаса» нынешний сезон во многом похож на предыдущий. Как и прежде, «желто-синие» прочно держатся внутри турнирной таблицы, что, похоже, и есть тот максимум, на который способны «островитяне» сегодня.

Начали чемпионат подопечные Кике Сетьена довольно оптимистично, одержав 3 победы в 4-х первых турах. Далее же команда сбавила обороты, все чаще играя вничью и уступая. И уже чтобы выиграть 3 свои следующие матчи, «Лас-Пальмасу» понадобилось целых 15 игровых дней. Но если на выезде «островитяне» очень часто испытывают проблемы, то на своем поле команда и в дальнейшем выглядит достаточно убедительно. В нынешнем чемпионате на родной «Гран-Канарии» «желто-синие» еще не проигрывали, выиграв 5-ть поединков и столько же матчей сыграв вничью.

В последних турах «Лас-Пальмас» не отмечается особой стабильностью, чередуя победы с поражениями и ничейными результатами. В 2-х предыдущих поединках «островитяне» набрали только очко. Сначала в гостях потерпели сокрушительное поражение от «Барселоны» — 0:5, а затем разошлись миром на своем поле с «Депортиво» — 1:1. Забив быстрый гол в игре против ла-корунцев, подопечные Кике Сетьена не удержали преимущества, поэтому сопернику после перерыва удалось отыграться.

Турнирное положение последние неудачи «Лас-Пальмаса» особым образом не повлияли. Команда занимает 11-е место и совсем не против закончить чемпионат на этой позиции.

Из-за дисквалификации матч против «Валенсии» пропустит защитник Айтами Артилес. Кроме того, в лазарете «желто-синих» находятся еще два защитники — Давид Гарсия и Педро Бигас.

«Валенсия»

Еще несколько лет назад «Валенсия» принадлежала к когорте грандов Примеры и выступала в Лиге чемпионов, но сейчас «летучие мыши» серьезно сбавили обороты. В течение сезона левантийцы сменили уже двух тренеров, но ни один из них так и не сумел вывести команду на качественно новый уровень.

После провального старта в нынешнем чемпионате, «Валенсии», похоже, удалось найти свою игру. Команда одержала несколько побед, но этим и ограничилась. Уже в конце октября у «летучих мышей» началась безвыигрышная серия продолжительностью в 8 матчей. Причем, левантийцы постоянно дежурили поражения с ничейными результатами, а вот победить никак не могли. Болельщики начали опасаться, что «Валенсию» ожидает тяжелая борьба за выживание с непредсказуемым итогом. В последние дни прошлого года «летучих мышей» оставил их очередной главный тренер Чезаре Пранделли, и именно с этого момента результаты «оранжевых» значительно улучшились.

Местный специалист и легенда клуба Воро, который сменил на тренерском мостике Пранделли, сразу же нашел общий язык с футболистами. Сначала «Валенсия» под его руководством сыграла вничью в гостях с «Осасуной» — 3:3. В следующих 2-х турах левантийцы оказались сильнее «Эспаньола» и «Вильярреала». Причем, «желтую субмарину» «летучие мыши» одолели на выезде — 2:0, оба мяча забили еще до перерыва.

Благодаря максимальным результатам в последних турах «летучие мыши» поднялись на 15-е место турнирной таблицы, оторвавшись от зоны вылета на расстояние в 6 очков.

В лазарете левантийцев сейчас находятся два игрока. Это — защитник Гильермо Сикейра и нападающий Морено Родриго.

Статистика и личные встречи

В первом круге нынешнего чемпионата «Валенсия» уступила «Лас-Пальмасу» на своем поле — 2:4. Дома «Лас-Пальмас» не проигрывает на протяжении 14-ти матчей Примеры.

В 14-ти из 15-ти предыдущих поединков всех соревнований с участием «Валенсии» забивают обе команды. В 2-х последних выездных матчах Примеры «Валенсия» набрала 4 очка.

Прогноз

«Лас-Пальмас» в нынешнем чемпионате еще не проигрывал на своем поле, но все бывает в первый раз. Сейчас «островитяне» выглядят не лучшим образом, а вот «Валенсия», наоборот, наконец-то нашла свою игру и имеет все шансы продолжить свою победную поступь. Играем гостей с нулевой форой.

Коэффициенты БК Лига Ставок:

Лас-Пальмас — 2,61

Ничья — 3,42

Валенсия — 2,74



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