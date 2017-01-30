Лига Чемпионов Азии — Квалификация. Полуфинал. Брисбен Роар — Глобал

31 января 2017 года, 11-00 МСК

«Брисбен Роар»

«Брисбен Роар» во внутреннем чемпионате играет неплохо и занимает на данный момент третье место в таблице лиги. Сейчас появился хороший шанс воспользоваться слабостью «Мельбурн Виктори» и можно попытаться выйти на второе место, чтобы попасть сразу в полуфинал розыгрыша. Пожалуй, сейчас это самая важная задача для команды, но и о международных турнирах забывать не стоит. У хозяев было два дня на отдых и для «Брисбен Роар» необходимо просто уверенно победить филиппинцев на своем поле.

«Глобал»

Чемпионат Филиппин, конечно, не настолько силен, как австралийское первенство, но все же «Глобалу» уже удавалось пробиться в групповой этап текущего турнира в 2015 году. Команда держит лидерство сейчас в национальном чемпионате с хорошим отрывом и может сконцентрироваться на Лиге Чемпионов. В гостях «Глобал» играет даже лучше, чем дома и ни разу в этом сезоне не проигрывал на выезде.

Статистика и личные встречи

Команды еще не играли ни разу между собой.

Прогноз

Хозяева являются явным фаворитом этого матча, но, по-нашему мнению, коэффициент на гостей здесь уж слишком завышен. «Глобал» не настолько слабая команда, чтобы проиграть австралийцам со столь крупным счетом. Предлагаем Вам сделать ставку на плюсовую фору филиппинцев 4.5.

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Брисбен Роар – 1,08

Ничья — 15,00

Глобал — 26,00



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