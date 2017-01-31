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Московская жизнь
Утвержден проект базы учебно-тренировочного комплекса «Сокол»
Учебно-тренировочную базу «Сокол» в центре столицы реконструируют к Чемпионату мира по футболу-2018."
Спортивный объект расположен в Елизаветинском переулке, вл.
3А, стр. 1. Во время ЧМ-2018 здесь разместятся штаб-квартира и тренировочная
площадка арбитров.
По словам Сергея Кузнецова, на территории базы «Сокол» появятся два футбольных поля с натуральным газоном и одно тренировочное с искусственным покрытием.
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