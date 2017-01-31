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Московская жизнь

Утвержден проект базы учебно-тренировочного комплекса «Сокол»

Фото: РИА Новости/Александр Вильф

Утвержден проект базы учебно-тренировочного комплекса «Сокол»

Информационный Центр Правительства Москвы 31 января 2017г., 11:41

Учебно-тренировочную базу «Сокол» в центре столицы реконструируют к Чемпионату мира по футболу-2018.

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Спортивный объект расположен в Елизаветинском переулке, вл. 3А, стр. 1. Во время ЧМ-2018 здесь разместятся штаб-квартира и тренировочная площадка арбитров.

По словам Сергея Кузнецова, на территории базы «Сокол» появятся два футбольных поля с натуральным газоном и одно тренировочное с искусственным покрытием.

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