Спортивный объект расположен в Елизаветинском переулке, вл. 3А, стр. 1. Во время ЧМ-2018 здесь разместятся штаб-квартира и тренировочная площадка арбитров.



По словам Сергея Кузнецова, на территории базы «Сокол» появятся два футбольных поля с натуральным газоном и одно тренировочное с искусственным покрытием.



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