ГБУ «Автомобильные дороги» закупит 153,6 миллионов литров жидкого реагента для зимнего сезона 2017-2018 гг. Об этом сообщил официальный портал госзакупок.



Победитель аукциона поставит 153,6 миллионов литров жидкого противогололедного реагента на основе хлористого кальция и натрия для содержания объектов улично-дорожной сети Москвы в зимний сезон 2017-2018 гг.



Поставщик должен поставить реагенты в срок с 1 апреля по 31 декабря 2017 года. Реагенты должны соответствовать техническому регламенту, установленному «Технологией зимней уборки проезжей части магистралей, улиц, проездов и площадей (объектов дорожного хозяйства Москвы).



Итоги конкурса будут подведены 17 февраля. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 677 миллионов 978 тысяч рублей.

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