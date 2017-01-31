30 января 2017 года руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов выступил с приветственным словом на открытии первого Всероссийского Конгресса молодых реставраторов.

Конгресс собрал в Центральном доме архитектора более ста специалистов из 18 вузов и колледжей России и Беларуси, в том числе из Иркутска, Новосибирска, Томска, Минска, Вологды, Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы, Суздаля, Астрахани, Воронежа, Набережных Челнов и Минска.

Алексей Емельянов в своем выступлении отметил: «Москва - один из крупнейших центров исторического и культурного наследия России. На сегодняшний день в реставрационном проектировании в городе находится более 300 объектов. Мы понимаем, как важно привлекать к восстановлению архитектурных памятников молодых специалистов. Москве нужны яркие молодые кадры, которые не просто помогут чиновникам ответить на вопросы - как приспособить исторические здания, как включить их в городскую жизнь, но и привнесут инновационные идеи и подходы. Департамент культурного наследия заинтересован в популяризации в обществе профессии реставратора и привлечении молодых специалистов в эту важную отрасль. Для этого мы плотно работаем с профильными колледжами и ВУЗами, в том числе с МАРХИ, а специалисты Мосгорнаследия регулярно читают лекции в учебных заведениях. В прошлом году в ежегодном конкурсе на лучшие реставрационные проекты «Московская реставрация» мы ввели новую номинацию, которая отмечает успехи именно начинающих реставраторов».

В рамках деловой программы конгресса в тематическом круглом столе «Перспективы трудоустройства и профессионального саморазвития молодых специалистов» выступила начальник Управления популяризации объектов культурного наследия Департамента культурного наследия г. Москвы Екатерина Чуракова. Тема ее доклада - «Перспективы трудоустройства молодых специалистов в учреждения государственной охраны культурного наследия».

В Конгрессе также приняли участие ведущие российские реставраторы, общественные деятели, представители Министерства культуры и Минобрнауки Российской Федерации.

Во время Конгресса работала выставка, на которой участники смогли увидеть все присланные работы. Для молодых реставраторов мероприятие стало не только хорошей возможностью заявить о себе, но и познакомиться с работами коллег.



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