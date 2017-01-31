Цель начинания – поделиться опытом и лучшими практиками в реализации региональной налоговой политики, сфере закупок и использования IT-технологий в управлении городом. Первый семинар прошел 26-27 января для делегации Республики Башкортостан в лице республиканских министерств финансов и земельных и имущественных отношений.

Призыв к регионам приезжать в Москву и перенимать опыт реализации новых полномочий по получению доходов и оптимизации расходов руководитель Департамента экономической политики Максим Решетников озвучил на прошедшем в начале года Гайдаровском форуме.

Первой на предложение министра экономики Москвы откликнулась делегация Правительства Башкортостана. В ходе двухдневного визита сотрудники Департамента экономической политики столицы представили коллегам из региона результаты реализации налоговых проектов – в частности, перехода к налогообложению имущества организаций и физлиц от кадастра, о совершенствовании патентной системы налогообложения и введении торгового сбора. Наибольший интерес участники семинара проявили к теме налога на имущество организаций (НИО) от кадастровой стоимости, поступления от которого в столичный бюджет составили в 2016 году 100 млрд рублей. Были заданы вопросы о том, как в Москве выявляют объекты недвижимости и приводятся в порядок базы, содержащие сведения о недвижимом имуществе и его собственниках. Представители Правительства Республики Башкортостан также посетили Многофункциональный миграционный центр в Сахарово (ММЦ). Гости получили возможность увидеть зоны, в которых проводятся все процедуры оформления трудовых мигрантов, в том числе медицинское обследование, тестирование на знание истории России и русского языка. В большей степени представителей Правительства республики Башкортостан интересовало, как была решена проблема очередей и как организовано СМС-информирование мигрантов. Отдельное внимание привлекла и открытая в первой половине 2016 года биржа труда для мигрантов, которая позволяет трудоустраивать до 70% обратившихся.

Заместитель министра финансов Республики Башкортостан Лира Игтисамова отметила следующее: «Город Москва, как и Республика Башкортостан, входят в первую пятерку регионов страны по степени эффективности налоговой политики. Департамент экономической политики и развития Москвы за небольшой период обеспечил прорыв в области качественного роста доходов бюджета столицы за счет привлечения для налогообложения имущества, легализации доходов в сфере торговли и услуг, поступлений от трудовых мигрантов.

Повысилась доля «устойчивых» доходов, которые не зависят от внешнеэкономической конъюнктуры. Такие рабочие встречи по изучению накопленного практического опыта способствуют росту профессиональных компетенций на местах, укреплению сотрудничества между регионами. Хотелось бы поблагодарить представителей Департамента и лично Максима Геннадьевича за высокий уровень организации нашего визита и подготовки материалов».

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Максим Решетников на встрече с делегацией Башкирии подчеркнул: эффективная реализация новых полномочий регионов по получению доходов и оптимизации расходов – залог экономического роста, стабильности бюджета. Столица в этом плане добилась многого. «Да, это непросто. Это кропотливая работа по администрированию, разъяснениям, по обеспечению справедливости налоговых механизмов, – отмечает министр. – Поэтому не все регионы используют полномочия, это основная проблема. Москва готова делиться опытом, показать, как это делать оперативно, с минимумом издержек. Пока к нам обращаются регионы-доноры, надеемся, что в будущем к нам потянутся области и края с дефицитными бюджетами».

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