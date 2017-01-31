5 и 26 февраля на центральной площади парка пройдут дегустации горячих блюд из теста: «Дегустация с историей» с 13:00 до 14:00. Превращать зимний день в праздник вкуса посетители будут совместно с торговым домиком «Пельмени и вареники». Гости парка смогут узнать историю, рецепты и полезные свойства таких блюд, как хинкали, манты и пян-се. Во завершении мастер-класса все желающие смогут отведать напитки. Подобные мероприятия уже стали доброй традицией парка и будут способствовать хорошему настроению детей и взрослых. Вход свободный.

Расписание:

5 февраля. «Дегустация с историей. Хинкали» с 13:00 до 14:00. Лианозовский парк, торговый домик «Пельмени и вареники». Вход свободный.

26 февраля. «Дегустация с историей. Манты и пян-се» с 13:00 до 14:00. Лианозовский парк, торговый домик «Пельмени и вареники». Вход свободный.

Производство блюд осуществляется в городе Таруса, Калужская область. Все изделия лепятся вручную! Проходят через шоковую заморозку и уже после доставляются в Москву. Срок хранения продукции 90 дней. В состав продукции входят только натуральные продукты. Например, состав пельменей: мука пшеничная в/с, говядина, свинина, вода, лук репчатый, яйцо, соль, перец черный. На всю продукцию есть все сертификаты.

В феврале Лианозовский и Гончаровский парки продолжат серию спортивных мероприятий: «Зимние забавы»

11, 14 и 22 февраля Лианозовский и Гончаровский парки готовят цикл спортивных семейных мероприятий: «Зимние забавы». Посетителей ждут: «LOVE – каток», «Дерево любви», дартс, стрельба из лука, метание копья и спортивно – интеллектуальный квест «В поисках Амура». Любой желающий сможет посетить одно или несколько интерактивных пространств по очереди. Мероприятие будет интересно взрослым и детям. Мероприятия пройдут в Гончаровском парке и в Лианозовском. Для вашего удобства мы публикуем расписание: время и место встреч в наших парках. Вход свободный.

11 февраля в Лианозовском парке пройдет спортивно – интеллектуальный квест «В поисках Амура». С 16:00 до 17:00 посетители парка смогут пройти более 5 интерактивных станций с веселыми конкурсами, вопросами и спортивными состязаниями.

14 февраля в Лианозовском и Гончаровском парках пройдут спортивные эстафеты: «LOVE – каток» и «Дерево любви». С 14:00 до 15:00 посетителей ждут веселые конкурсы на катке.

22 февраля с 14:00 до 15:00 в Лианозовском парке все желающие смогут проявить ловкость и попробовать свои силы в метании копья и стрельбе из лука. В это же время в Гончаровском парке пройдут соревнования по дартсу.

Литературный конкурс и сказки Пушкина ждут гостей Лианозовского парка 10 февраля

День памяти Александра Сергеевича Пушкина пройдёт 10 февраля в Лианозовском парке. Посетителей пригласят на детский литературный конкурс (по записи: 8 (499) 340-23-97) и покажут всеми любимые сказки Пушкина. Вход для посетителей свободный.

С 11:00 до 16:00 на главном экране парка пройдет открытый показ сказок: «Баба яга», «Маленькая колдунья», «Змей на чердаке», «Аленький цветочек», «Али баба», «Бездомные домовые», «Гуси – лебеди», «Куплю приведение».

С 16:00 до 19:45 в «Музее русского фольклора» на территории Лианозовского парка пройдет литературный конкурс среди детей разных возрастов. Ребята расскажут стихи поэта и покажут сценки на произведения Пушкина. В завершении творческого вечера пройдет награждение по номинациям: «Лучшее оригинальное выступление»; «Самое проникновенное выступление»; «За артистизм и лучший сценический образ».

Квест «Сказки Пушкина» пройдет 10 февраля в Гончаровском парке

Гончаровский парк приглашает всех желающих пройти увлекательный квест «Сказки Пушкина» с 15:00 до 16:00. В программе 4 станции: «Золотая рыбка»; «Сказочные загадки», «Стихотворения Александра Сергеевича Пушкина» и «Биография великого поэта». Победители состязания получат памятные кубок и медали за 1, 2 и 3 места. В завершении квеста команды совместно нарисуют общий рисунок по сказкам Пушкина. Вход свободный.

Александр Сергеевич Пушкин (26 мая [6 июня] 1799, Москва — 29 января [10 февраля] 1837, Санкт-Петербург) — русский поэт, драматург и прозаик, заложивший основы русского реалистического направления, критик и теоретик литературы, историк, публицист; один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века. Ещё при жизни Пушкина сложилась его репутация величайшего национального русского поэта. Пушкин рассматривается как основоположник современного русского литературного языка.

Признания в любви с экрана, «Дерево любви» и огромное сердце из воздушных шаров ждут посетителей 14 февраля в Лианозовском парке

Лианозовский приглашает влюбленных и тех, кто только ищет свою половину в парк 14 февраля. В программе: признания в любви с экрана, уникальный мультфильм «Про любовь», огромное сердце «Признания» и «Дерево любви». Вход свободный.



На центральной площади парка будет установлен арт – объект «Признания» с 12:00. Это огромное сердце, которому добавят красок посетители парка с помощью ярких красных шаров с признаниями.



В 16:00 начнется трансляция признаний в любви. Удивить свою вторую половину признаниями с экрана можно, предварительно отправив видео на pr@liapark.ru. Кроме этого в парке покажут мультфильм «Про любовь», созданный детьми в центре парка «Территория детства».



По соседству, на катке парка, с 14:00 до 15:00 пройдут веселые эстафеты вокруг «Дерева любви». Выполняя шуточные задания, гости парка доберутся до красивого яркого дерева, на которое смогут повесить «валентинку».

Гончаровский парк приглашает на «LOVE – каток» 14 февраля

Гончаровский парк приглашает влюбленных и тех, кто только ищет свою половину на «LOVE – каток» 14 февраля. В программе: арт – объект «Письма любви» и веселые эстафеты. Вход свободный.



С 12:00 на катке будет установлен арт – объект «Письма любви», который простоит до закрытия катка. Это будет большое сердце, по контуру которого посетители смогут повесить «валентинки» с признаниями в любви.



С 14:00 до 15:00 на катке пройдут веселые эстафеты. Парам будет предложено пройти веселые конкурсы вместе. Для детей будут организованы эстафеты, с использованием спортивного инвентаря.



Гончаровский парк — один из парков города Москвы, филиал Лианозовского парка на улице Руставели,9. 22 октября 2013г. - парк официально открылся после благоустройства. Проект обновления небольшой зоны отдыха разрабатывало архитектурное бюро «Проект Меганом» под руководством Юрия Григоряна.

11 февраля дети создадут мультфильм «Про любовь» в Лианозовском парке

11 февраля пройдет открытый урок «Мульт – студия» в Лианозовском парке. С 12:00 до 13:00 детям будет предложено создать мультфильм на тему «Любовь», а что получится мы узнаем 14 февраля. В День всех влюбленных детский шедевр «Про любовь» покажут на главном экране парка. Вход свободный, администрация парка, 2 этаж.

Делать свои собственные — это невероятное приключение для каждого ребенка. Совместно с педагогом дети придумают сценарий, создадут декорации и героев своими руками, а затем сделают съемку на профессиональную технику.

12 февраля в Лианозовском парке пройдет мастер – класс по конструированию ракеты

12 февраля Лианозовский парк приглашает посетить мастер – класс «Ракета». С 17:00 до 18:00 дети, совместно, с педагогом займутся конструированием ракеты из подручных материалов.

Творческий центр «Территория детства» — это центр детского развития и творчества, который открылся в 2012 году в живописнейшем месте северо-восточного административного округа — «Лианозовском парке культуры и отдыха».

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