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Персона

Cергей Новиков назначен начальником общественных проектов Кремля

Фото: © Фото с сайта kremlin.ru

Cергей Новиков назначен начальником общественных проектов Кремля

ИА «РОСБАЛТ» 31 января 2017г., 12:26

Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Новикова начальником управления администрации президента по общественным проектам.

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Путин назначил начальника управления общественных проектов Кремля сообщили в пресс-службе Кремля.

Другим указом глава государства освободил Павла Зеньковича от должности начальника Управления по общественным проектам.

Ранее Новиков занимал должность заместителя начальника управления внутренней политики Кремля.

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