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Cергей Новиков назначен начальником общественных проектов Кремля
Президент РФ Владимир Путин назначил Сергея Новикова начальником управления администрации президента по общественным проектам."
Путин назначил начальника управления общественных проектов Кремля сообщили в пресс-службе Кремля.
Другим указом глава государства освободил Павла Зеньковича от должности начальника Управления по общественным проектам.
Ранее Новиков занимал должность заместителя начальника управления внутренней политики Кремля.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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