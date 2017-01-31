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Персона

Площадь Фиделя Кастро появится в столице России

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Площадь Фиделя Кастро появится в столице России

Информационный Центр Правительства Москвы 31 января 2017г., 12:33

Одну из площадей столицы планируется назвать именем Фиделя Кастро. Такое решение приняла городская межведомственная комиссия по переименованию территориальных единиц.

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Как отметили в мэрии, имя Кастро получит площадь, которая находится на пересечении Второй Песчаной и Новопесчаной улиц. Рядом расположена улица Альенде, названная в честь президента Чили. Сальвадор Альенде был другом Фиделя Кастро.

В столице также есть улица, названная именем президента Венесуэлы Уго Чавеса, которая расположена в Хорошевском районе.

Отмечается, что имя лидера Кубинской революции могли получить и 2 проектируемых проезда в Северном Медведкове.

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