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Образование/Карьера

Москвичи смогут получить списанные книги

Москвичи смогут получить списанные книги

31 января 2017г., 13:31

Столичный Департамент культуры совместно с городскими библиотеками планирует запустить интернет-сервис «Списанные книги».

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Он поможет москвичам находить издания, которые подлежат списанию. Понравившуюся книгу можно забронировать, а потом прийти в библиотеку и бесплатно забрать ее домой.



При этом для сервиса разработали систему защиты от мошенников, желающих перепродать книги. Издания будет запрещено брать большими партиями.

На согласовании в федеральных ведомствах находится проект поправок в приказ министерства культуры Российской Федерации №1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», который позволит раздавать читателям дефектные, устарелые по содержанию или ветхие книги. Если поправки в приказ будут приняты, то москвичи получат доступ к более чем 1 миллиону списанных книг. При этом сейчас идет инвентаризация фондов, по итогам которой их количество может вырасти до 3 млн. Если документ не примут на федеральном уровне, москвичам с помощью интернет-сервиса отдадут только непрофильные книги (порядка 300 тысяч) – невостребованные, которые читатели не заказывали длительное время. Периодика хранится пять лет, после этого ее можно списывать. Но по каждому изданию принимается отдельное решение. Уже сейчас в библиотечном фонде насчитывается 1,7 миллионов книг, подлежащих списанию.

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Москва-Инфо

   