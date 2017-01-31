Образование/Карьера

ВОЗМОЖНОСТЬ НЕДЕЛИ

Он поможет москвичам находить издания, которые подлежат списанию. Понравившуюся книгу можно забронировать, а потом прийти в библиотеку и бесплатно забрать ее домой.





При этом для сервиса разработали систему защиты от мошенников, желающих перепродать книги. Издания будет запрещено брать большими партиями.



На согласовании в федеральных ведомствах находится проект поправок в приказ министерства культуры Российской Федерации №1077 «Об утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», который позволит раздавать читателям дефектные, устарелые по содержанию или ветхие книги. Если поправки в приказ будут приняты, то москвичи получат доступ к более чем 1 миллиону списанных книг. При этом сейчас идет инвентаризация фондов, по итогам которой их количество может вырасти до 3 млн. Если документ не примут на федеральном уровне, москвичам с помощью интернет-сервиса отдадут только непрофильные книги (порядка 300 тысяч) – невостребованные, которые читатели не заказывали длительное время. Периодика хранится пять лет, после этого ее можно списывать. Но по каждому изданию принимается отдельное решение. Уже сейчас в библиотечном фонде насчитывается 1,7 миллионов книг, подлежащих списанию.



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