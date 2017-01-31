НОВОВВЕДЕНИЕ НЕДЕЛИ

На ресурсе граждане смогут размещать записи с видеорегистраторов, чтобы правоохранительные органы могли провести проверку и выявить виновных в нарушениях ПДД или других законов.

Иногда люди выкладывают такие записи на Youtube, чаще же не делают ничего. Новый сайт поможет добиться справедливости. Ориентировочно, сайт будет запущен в 2017 году.

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