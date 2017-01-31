Елизавета Глинка, известная всей стране как Доктор Лиза, многие годы тесно сотрудничала с ЦСА «Люблино» для лиц без определенного места жительства и занятий.



После гибели Е.Глинки коллектив и руководство Центра обратились к городским властям с просьбой назвать учреждение ее именем. Предложение было поддержано.



Городская межведомственная комиссия по наименованию территориальных единиц под председательством заместителя мэра Москвы Леонида Печатникова также одобрила новое название для центра помощи бездомным. Елизавета Глинка погибла при крушении самолета Ту-154 25 декабря. Лайнер совершал рейс из подмосковного аэродрома Чкаловский в Сирию и разбился сразу после вылета из Сочи, где приземлялся для дозаправки.

На борту, помимо экипажа, находились представители СМИ, военнослужащие, музыканты ансамбля им.А.Александрова. Они летели поздравлять с Новым годом авиагруппу ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии.

Все 92 человека погибли.

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов