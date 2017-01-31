Как не купить кота в мешке?

Выбираем вторичное жилье

На какие моменты необходимо обратить внимание при покупке квартиры на вторичном рынке? Если состояние покупаемой вами квартиры вас не беспокоит, а интересуют только квадратные метры, можете дальше не читать. Итак, если вы хотите купить не новую квартиру, но сразу после покупки не планируете начинать капитальный ремонт:

1. Договоритесь с продавцом о том, когда он сможет предоставить вам жилплощадь для осмотра. Выбирайте удобное вам и продавцу время, для того

чтобы вы могли основательно без спешки все осмотреть. Желательно это делать в выходной день.

2. Осматривайте квартиру днем при достаточном естественном освещении.

3. Попросите продавца освободить квартиру от мебели, напольных покрытий, штор и ковров на стенах (если не покупаете вместе с мебелью). Обычно мебелью и прочими предметами интерьера прикрываются различные недостатки и изъяны.

4. Производите осмотр не хаотично, переходя из комнаты в комнату, а методично, к примеру, слева направо, затем наоборот.

5. Главное, не спешите, присматривайтесь к деталям! К примеру, обратите внимание на дверные полотна межкомнатных дверей. Они должны быть ровными, легко открываться и закрываться, плотно прилегать к дверным коробкам.

6. Не стесняйтесь, лично опробуйте, как открываются и закрываются все окна, включая балконы и лоджии. Окна открывайте полностью, чтобы убедиться в том, что их открыванию ничего не мешает.

7. Если на застекленном балконе или лоджии вы обнаружили высохшие подтеки на стенах, значит, остекление негерметичное, и вам в последующем придется самостоятельно решать эти проблемы, что, в свою очередь, повлечет дополнительные расходы.

8. Посмотрите, чтобы стены и потолки были ровными. Устранение этих недочётов повлечёт дополнительные расходы.

9. В комнатах, облицованных керамической плиткой (туалет, ванная, кухня), обязательно постучите по ней. Возможно, она отстала от основы и держится на «честном слове».

10. Поинтересуйтесь у хозяина, нет ли перебоев с водоснабжением. Откройте все краны для того, чтобы проверить напор воды, при этом обратите внимание на состояние

самой сантехники. Не будет лишним поинтересоваться об этом и у соседей, как известно, бабушки на лавочке у подъезда знают все и с радостью поделятся этой информа-

цией с вами.

11. Также обратите внимание на вентиляционные отверстия. К примеру, вентиляция в ванной комнате или туалете может оказаться сквозным отверстием, которое сообщается

с соседней квартирой. В этом случае, вы всегда будете в курсе того, что происходит у соседей. Не думаю, что это то, о чем вы мечтали, покупая от -

дельную квартиру.

12. Если владелец продает квартиру с телефоном, кабельным телевидением или интернетом, обязательно проверяйте их наличие в момент передачи ключей от квартиры.







Может оказаться так, что при осмотре квартиры все это было и даже работало, но когда вы, после оформления всех документов, получили ключи и

самостоятельно пришли в свое новое жилище, этого всего может и не быть.

Эти простые советы помогут избежать моментов, которые в последующем могут омрачить радость от приобретения долгожданной жилплощади.

Успехов вам и удачных сделок!

Как продать квартиру быстро

При продаже квартиры все стремятся получить максимальную выгоду от этого. Но из-за снижения покупательской способности граждан в последние

пару лет сделать это зачастую оказывается весьма непросто.

Поэтому нужно перед продажей недвижимости выполнить несколько подготовительных мероприятий.

На скорость продажи квартиры влияние могут оказывать многочисленные факторы:

– развитость инфраструктуры в микрорайоне (магазины, поликлиники, детские сады, школы, развлечения);

– близость остановок городского транспорта;

– адекватность и аккуратность соседей;

– наличие несовершеннолетних собственников;

– состояние квартиры и подъезда.

Что касается самой квартиры, то к приходу потенциальных покупателей следует навести в ней порядок. Разбросанные вещи, грязная посуда в раковине и мусор на полу способны создать негативное впечатление при осмотре жилья. Если в продаваемой квартире в данный момент никто не проживает, то желательно вывезти из нее мебель. Тогда она будет казаться просторнее и светлее.

Не поленитесь к приходу покупателей навести порядок и на лестничной площадке: уберите пепельницу, подметите пол или протрите его. Разместив объявление о продаже квартиры, незамедлительно приступите к подготовке необходимых для этого документов. Иначе потенциальный покупатель может найти другой вариант, пока вы готовите нужные бумаги.

Продавцам недвижимости даже выгодно пользоваться услугами риэлторов, поскольку за их услуги обычно платит покупатель. А участие риэлтора значительно ускоряет процесс продажи, потому что они разместят объявления на всех профильных информационных ресурсах, а также помогут с подготовкой документов. Касательно стоимости продажи жилья - не стоит на значать завышенные цены.

Ориентируйтесь на средние расценки в вашем районе. Можно указать цену на 5-10% выше средней, чтобы во время торга с покупателем обойтись без значительных потерь. Если скорость продажи квартиры имеет едва ли не первостепенное значение, то остается лишь демпинговать. В целом при продаже жилья приготовьтесь к предоставлению скидки. Иначе процесс продажи может затянуться надолго.

В беседе с покупателем обязательно сделайте упор на преимуществах места расположения вашей квартиры. Упомяните, какие магазины, торговые центры, остановки транспорта находятся поблизости. Если окна выходят во двор, расскажите о том, что по вечерам шум городского транспорта совершенно не беспокоит отдыхающих членов семьи. Если из окна открывается хороший вид на окрестности, то не забудьте упомянуть и данный факт.

Сегодня на рынке недвижимости наблюдается избыток предложений о продаже жилой недвижимости. Поэтому продавцам приходится прикладывать немало усилий,

чтобы продать квартиру быстрее. Не стоит надеяться, что покупатель найдется сам рано или поздно. Конечно, когда-нибудь так и произойдет. Но

на это может потребоваться слишком много времени.

Как разделить ипотеку при разводе

Чувства ушли, а общая ипотека осталась. Увы, ситуация распространенная. Что же делать? Решать вопрос с разделением имущества и ипотечных обязательств супругам

стоит быстро. У банка появятся полномочия по самостоятельному распоряжению недвижимостью уже после трех месяцев неуплаты взносов.

Основные отправные точки

1. Состояние супругов в официальном браке, либо сожительстве.

2. Наличие действующего брачного контракта между супругами.

3. Заключение договора ипотечного кредитования до или после оформления брака.

4. Недвижимость в ипотеке – совместно нажитое имущество, общая собственность.

Это определено статьей 256 ГК РФ и статьей 34 Семейного кодекса РФ, а также другими нормами права.

5. Собственность будет квалифицирована иначе, если между супругами заключен брачный контракт с особыми условиями.

При разделе на свою долю сможет в том числе претендовать супруг, который:

• проживал со второй стороной в оформленном по законодательству браке;

• не имел (имела) собственных доходов;

• вел (вела) домашнее хозяйство;

• воспитывал (воспитывала) детей;

• болел (болела).

Внимание! Нормы семейного права действуют не в той же степени на сожителей, как на мужа и жену. При прекращении отношений обязательства

и права по ипотечному кредитованию перейдут скорее к той стороне, кто оформлял ипотечный договор.

Особенности, которые следует учесть:

1. Ответственность по обязательствам одинаково возлагается на обоих супругов, равными долями, без привязки к тому, кто из них заемщик перед банком, а

кто созаемщик. На языке законодательства это определяется как пропорциональное долям имущество.

2. Сторона, наиболее ответственная перед банком, не важна, и каждый из супругов получит одинаковую долю при разделе, как и обязательства по выплатам и дополнительным

условиям.

Нюанс: как недвижимость в залоге, так и обязательства перед кредитором (банком) без его, кредитора, положительного решения разделены не будут.

Как целесообразнее разделить обязательства?

Варианты мирных решений:

1. Досрочная уплата основного долга и процентов по обязательству кредитору.

• Плюсы: недвижимость утрачивает статус залога, становится собственностью супругов.

• Минусы: решение требует вложений средств.

2. Продажа недвижимости, находящейся в ипотеке.

• Плюсы: досрочное погашение обязательств.

• Минусы: супруги остаются без квартиры, вырученные средства также предстоит разделить, а это не всегда происходит без разногласий.

Потребуется согласие банка и оформление юридических тонкостей. Кроме того, залоговые квадратные метры «уйдут» дешевле, так как на них обременения, и желающих

приобрести такое жилье будет меньше.



3. Кредитор (банк) делит на две доли долг по ипотеке, супруги платят каждый за себя.



• Плюсы: снижение ежемесячного платежа для каждой стороны.

• Минусы для банка: созаемщик больше таковым не является и ответственности за вторую сторону не несет.

Нюанс: доли могут быть выделены банком в соответствии с затраченными каждой стороной средствами по ипотечному кредиту.



4. Новые ипотечные договоры на две квартиры с продажей общей недвижимости и использованием вырученных сумм в качестве первоначальных взносов за раздельную жилплощадь.



5. Отказ одного из супругов от доли в пользу второго.



Такой способ выгоден лишь одной стороне. Не исключается, что окончательное решение придется принимать после приговора суда о разделе имущества из-за споров о конкретных долях. Важно то, кто из супругов оформлен как заемщик, есть ли несовершеннолетние дети, какие взносы, в том числе первоначальный, вносились в уплату за квадратные метры. Могут возникнуть затруднения с одобрением банком такого способа.



6. Переоформление договора ипотеки в пользу платежеспособного. Такой ход применяется, если одна из сторон отказывается платить.

• Плюсы очевидны для супруга, производящего уплату, ведь вторая сторона оказывается без доли жилплощади.

• Минусы: муж или жена могут затягивать с решением, не выплачивая деньги, но и не отказываясь от недвижимости. Вмешается банк. По истечении 3 месяцев после

оформления развода долг по ипотеке будет переоформлен.

7. Совместная уплата по установленному до развода графику. Способ подходит супругам, сохраняющим доверительные отношения после развода.

Важно! О любом решении, начиная с решения о разводе, банк следует информировать, в том числе о способе раздела имущества. Продажа недвижимости, которая все еще нахо-

дится в залоге у кредитора, без согласия его не реализуется.

Если же супруги не находят выход из ситуации, устраивающий всех, либо затягивают с решением, банк имеет полномочия принять решение самостоятельно, вплоть до продажи

жилплощади по заниженной стоимости, равной сумме основного долга. Нормы банка имеют первостепенную важность всегда в отсутствие соглашения супругов на раздел

недвижимости в ипотеке.

Соглашение – документ, имеющий юридическую силу (при заверении у нотариуса).

Кроме фактических данных, целесообразно включить в него подробное описание жилья, доли супругов, способ раздела квадратных метров или иного

мероприятия, определить ответственность в случае нарушения.

Важно! Квартира, оформленная как долевая собственность, разделу не подлежит.

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