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Московская жизнь
Почти полсотни новых церквей
41 храмовый комплекс возведен в столице за семь лет по программе строительства православных церквей, из них четыре – в «Новой» Москве."
Сейчас в городе строится еще 47 храмов, восемь из которых – на присоединенных территориях.
Объемы строительства православных церквей в столице с каждым
годом растут. В 2017 году планируется начать возведение еще 10-12 храмовых
комплексов.
«Ведется постоянная работа по подбору земельных участков для размещения церквей. При этом учитывается мнение как будущих прихожан, так и остальных жителей этого района», – добавил куратор программы Владимир Ресин.
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