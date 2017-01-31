Сейчас в городе строится еще 47 храмов, восемь из которых – на присоединенных территориях.

Объемы строительства православных церквей в столице с каждым годом растут. В 2017 году планируется начать возведение еще 10-12 храмовых комплексов.



«Ведется постоянная работа по подбору земельных участков для размещения церквей. При этом учитывается мнение как будущих прихожан, так и остальных жителей этого района», – добавил куратор программы Владимир Ресин.

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