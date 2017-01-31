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Московская жизнь
На станциях МЦК можно будет купить чай, воду и шоколадку, а также бинты и пластырь
На станциях Московского центрального кольца (МЦК) установят вендинговые аппараты."
К лету на трансп ортно-пересадочных узлах МЦК появятся первые вендинговые автоматы с горячими и холодными напитками, закусками и аптечными нелекарственными товарами – б интами, пластырями, масками и так далее. На 22 станциях планируется установить в общей сложности 88 аппаратов. Они появятся в том числе на тех, где можно сделать пересадку на метро.
Расположение торговых зон на станциях определят
индивидуально. На каждом из 22 транспортно-пересадочных узлов планируется
установить по четыре автомата.
Право на размещения вендинговых автоматов можно будет получить на аукционе, который объявят в марте, а договор с победителем заключат в апреле.
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