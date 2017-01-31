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Московская жизнь
Москва становится все менее криминальной
В столице отмечается снижение уровня преступности."
В прошлом году число зарегистрированных преступлений
уменьшилось практически на 11%.
Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов отметил, что расследования уголовных дел в отношении 1, 6 тысяч членов организованных преступных групп были завершены и переданы в суды для вынесения приговора.
Баранов также сообщил, что число выявленных преступлений в сфере миграции в Москве выросло на 19% в 2016 году по сравнению с 2015 годом. За пределы России выдворено порядка 40 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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