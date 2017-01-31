В прошлом году число зарегистрированных преступлений уменьшилось практически на 11%.



Начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов отметил, что расследования уголовных дел в отношении 1, 6 тысяч членов организованных преступных групп были завершены и переданы в суды для вынесения приговора.

Баранов также сообщил, что число выявленных преступлений в сфере миграции в Москве выросло на 19% в 2016 году по сравнению с 2015 годом. За пределы России выдворено порядка 40 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство.

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