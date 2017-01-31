Вот, к примеру, электрический утюг, изготовленный в 1930-е гг. на заводе «Электрик» в Ленинграде. На этом п редприятии, первоначально называвшемся «Завод электромеханических изделий», занимались монтажом электрооборудования и поставками в разные регионы России электрического оборудования импортного производства.

В 1925 году завод переименовали в Ленинградский государственный завод «Электрик» имени А.К. Скороходова – бывшего рабочего завода, большевика, погибшего в 1919 году при проведении продразвёрстки на Украине. В 1930 году предприятие стало специализироваться на выпуске электросварочных аппаратов, которые поставлялись на стройки первых пятилеток.

Кроме того, завод выпускал и бытовые электротехнические приборы.

Наши соотечественники использовали в городах и деревнях утюги, нагревавшиеся на углях, печах и кухонных плитах. Днем рождения электрического утюга можно считать 6 июня 1882 года, когда американец Генри Сили запатентовал свое изобретение. Первые модели электрических утюгов были небезопасны (из-за несовершенства конструкции они сильно били током) и капризны в обиходе, поэтому компании «General Electric» и «Crompton &Co» модернизировали электроутюг, начав использовать в его конструкции нагревательную спираль.

Она была спрятана внутри корпуса утюга и надежно изолирована. Наконец-то утюги перестали бить током своих владельцев!

Утюг, хранящийся в Музее, – один из п ервых советских электрических утюгов. Он был подарен рабочими завода «Электрик» народному комиссару тяжелой промышленности СССР Г.К. Орджоникидзе в 1932 году. Спустя почти тридцать лет утюг попал в наш Музей.

Старший научный сотрудник Музея современной истории России Алексей Остроухов

Адрес Музея современной истории России – улица Тверская, дом 21

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