Афиша/Досуг

На выставке представлены работы из двух графических серий гравюр Гойя и Дали - 41 гравюра Гойи и соответствующие им 41 гравюра Дали.



Серия офортов «Капричос» – одна из вершин графического творчества Франсиско Гойи. Капричос – это особый жанр, сложившийся в искусстве Западной Европы на рубеже XVI–XVII веков, предполагающий создание в изобразительном искусстве, музыке или поэзии серии капризов, причуд или фантазий, объединенных какой-либо темой.

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