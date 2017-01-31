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Афиша/Досуг

Капричос. Гойя. Дали.

Капричос. Гойя. Дали.

31 января 2017г., 17:50

ГМИИ им. Пушкина

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На выставке представлены работы из двух графических серий гравюр Гойя и Дали - 41 гравюра Гойи и соответствующие им 41 гравюра Дали.

Серия офортов «Капричос» – одна из вершин графического творчества Франсиско Гойи. Капричос – это особый жанр, сложившийся в искусстве Западной Европы на рубеже XVI–XVII веков, предполагающий создание в изобразительном искусстве, музыке или поэзии серии капризов, причуд или фантазий, объединенных какой-либо темой.

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