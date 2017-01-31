Афиша/Досуг

ВЫСТАВКИ

Фатальная мешанина. Сценическая версия театра на основе переводов Н. Рыковой, Б. Загорского, Вл. Ходасевича. «Испанцы в Дании» – пьеса, открывающая сборник «Театр Клары Гасуль» Проспера Мериме – в российском театре ставятся впервые. Она основана на реальных событиях эпохи наполеоновских войн, ее герои известные исторические личности.

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