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Афиша/Досуг
Спектакль «Проспер Мериме.Испанцы в Дании»
Мастерская Петра Фоменко"
ВЫСТАВКИ
Фатальная мешанина. Сценическая версия театра на основе переводов Н. Рыковой, Б. Загорского, Вл. Ходасевича. «Испанцы в Дании» – пьеса, открывающая сборник «Театр Клары Гасуль» Проспера Мериме – в российском театре ставятся впервые. Она основана на реальных событиях эпохи наполеоновских войн, ее герои известные исторические личности.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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