Шотландия. Премьер-лига. 23-й тур. «Хартс» — «Рейнджерс»

01 января 2017 года, 22-45 МСК

«Хартс»

«Хартс» делит четвертое-пятое место с «Сент-Джонстоном». До первой тройки далеко. Преследователи в лице «Партика», «Росс Каунти» и других, скорее, номинальные. У команды 33 очка, на 2/3 набранные на своем поле. Зимнюю фазу чемпионата «сердца» проходят неудачно: четыре поражения, две ничьих и одна победа. В воскресенье шотландский гигант «Селтик» отправил «Хартс» в нокаут, 4:0.

«Рейнджерс»

Нынешний «Рейнджерс» только за былые заслуги можно причислить к футбольным легендам Шотландии. Пока этот клуб из Глазго – не конкурент «Селтику». О прежней жесткой борьбе остались только воспоминания. «Рейнджерс» идет на втором месте, но отстает от лидера на 22 очка. Снизу «джерс» поджимает еще один известный коллектив «Абердин».Накануне Нового года состоялось Old Firm Derby, в котором предсказуемо победил действующий чемпион. После зимних каникул «рейнджеры» обыграли в гостях «Мотеруэлл», 0:2.

Статистика и личные встречи

Последний раз 2 или 3 мяча в матчах с участием «Хартс» забивались в середине декабря. У «Рейнджерс» лидирующая позиция в лиге в разрезе тотал (2-3). 77% от общего числа сыгранных поединков.

В первом круге во встрече «Хартс» и «Рейнджерс» в Единбурге было забито два гола, 2:0.

Прогноз

Харизма гостей нивелируется фактором собственного поля. Шансы на успех приблизительно равны. Пойдем по тренду «Рейнджерс» и поставим на тотал (2-3).

Коэффициенты БК 1хСтавка:

Хартс – 2,97

Ничья – 3,40

Рейнджерс – 2,55

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