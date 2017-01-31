Футбол. 1/2 финала Кубка Испании. Первый матч. «Атлетико» — «Барселона»

1 февраля 2017 года, 23:00 мск

«Барселона» в Кубке Испании осталась без своего главного соперника — мадридского «Реала». «Сливочные» в четвертьфинале королевского турнира уступили «Сельте» по сумме двух матчей. На примере подопечных Зидана сине-гранатовые должны усвоить, что в испанском Кубке проходных соперников быть не может, в особенности если тебе противостоит пусть и не такой мощный, как в прошлом году, но все равно крепкий мадридский «Атлетико».

В чемпионате Испании мадридцы в последнее время стабильно набирают очки, при этом пропускают очень мало – всего два мяча в пяти матчах первенства. Меньше «Атлетико» в нынешнем розыгрыше Примеры пропустил только «Вильярреал». В Кубке Испании мадридцы предпочитают играть куда более открыто. В шести матчах, проведенных в турнире, «Атлетико» забил 19 мячей, но и пропустил немало — шесть голов.

«Барселона» после Нового года набрала хорошую форму и в чемпионате одержала две сухих разгромных победы, выиграв дома у «Лас-Пальмаса» (5:0) и не оставив шансов на выезде «Эйбару» (4:0). Правда, случаются у «Барсы» и обидные осечки — в последнем туре Примеры ничью со счетом 1:1 с сине-гранатовыми отстоял «Бетис». В Кубке Испании у «Барселоны» тоже возникали трудности: в 1/8 финала каталонцы уступили «Атлетику» из Бильбао — 1:2 — и лишь в домашнем матче на последних минутах обеспечили себе выход в следующий раунд. В четвертьфинал Кубка «Барсу» вывел гол Лионеля Месси.

Учитывая, что и мадридцы, и каталонцы в Кубке демонстрируют яркий атакующий футбол, скорее всего, первый матч в Мадриде будет богат на голы. Предлагаем заключить пари на то, что обе команды забьют. Коэффициент – 1,8.

Коэффициенты БК «Лига Ставок» на сколько команд забьет:

Только первая — 5,20

Обе забьют — 1,80

Только вторая — 3,95

Ни одна не забьёт — 10,15

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