Установленный Банком России официальный курс доллара на 1 февраля 2017 составляет 60,08 руб., курс евро на сегодня равен 64,28 руб.

Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен

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Курс евро в Сбербанке сегодня установлен

какие деньги покупает банк? 63.95 руб. при покупке

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бивалютная корзина это способ узнать спрос на российский рубль в соотношении с определённой пропорцией доллара и евро (0,55 доллара и 0,45 евро) .

стоимость бивалютной корзинки с 31.01.2017 опустилась до 61,97 руб.

Эксперты из агентства Bloomberg полагают, что в случае отмены антироссийских санкций курс рубля поднимется на 5—10%. Остальные эксперты склонны думать, что рост курса рубля к доллару составит 1—5%.

Есть пункт, в определении значимости которого у специалистов возникли затруднения.

Специалисты из Bank of America Corp подозревают, что после снижения давления рубль станет крепче, 55−57 руб./доллар.

О том, какой вклад (вклады) бивалютный вклад в банк выгодно делать сегодня, а какой нет, как делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой рубрики.





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