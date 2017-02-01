Экономика
Курс доллара на 1 февраля 2017 года
ЦБ РФ официально объявил курс валюты. Прогноз на ближайшее время: cпециалисты обещают понижение курса доллара и понижение курса евро на 1 февраля 2017."
Установленный Банком России официальный курс доллара на 1 февраля 2017 составляет 60,08 руб., курс евро на сегодня равен 64,28 руб.
Курс доллара в Сбербанке сегодня установлен
какие деньги покупает банк? 59.21 руб. при покупке
какие деньги можно продать дорого? 61.39 руб. при продаже банком
Курс евро в Сбербанке сегодня установлен
какие деньги покупает банк? 63.95 руб. при покупке
какие деньги можно продать дорого? 66.39 руб. при продаже банком
бивалютная корзина это способ узнать спрос на российский рубль в соотношении с определённой пропорцией доллара и евро (0,55 доллара и 0,45 евро) .
стоимость бивалютной корзинки с 31.01.2017 опустилась до 61,97 руб.
Эксперты из агентства Bloomberg полагают, что в случае отмены антироссийских санкций курс рубля поднимется на 5—10%. Остальные эксперты склонны думать, что рост курса рубля к доллару составит 1—5%.
Есть пункт, в определении значимости которого у специалистов возникли затруднения.
Специалисты из Bank of America Corp подозревают, что после снижения давления рубль станет крепче, 55−57 руб./доллар.
О том, какой вклад (вклады) бивалютный вклад в банк выгодно делать сегодня, а какой нет, как делать инвестиции аналитики расскажут в другом выпуске этой рубрики.
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