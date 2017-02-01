Об этом сообщила директор Городского методического центра Марианна Лебедева на селекторном совещании Департамента образования столицы 26 января 2017 года.

По её словам, для поддержки учителей в городе учрежден грант за вклад в реализацию проекта «Московская электронная школа» в размере 100 тысяч рублей. Чтобы стать грантополучателем, учителю нужно в рамках проекта «Московская электронная школа» разработать цикл уроков на выбранный модуль поурочного планирования, которым воспользуются не менее 500 педагогов.

Марианна Лебедева также отметила, что все больше московских учителей используют в работе электронные учебные пособия и сценарии уроков коллег, а также создают свои собственные.

Первые пять учителей, которые внесли наибольший вклад в развитие проекта «Московская электронная школа», уже получили гранты. Ими стали учитель школы № 1995 Евгений Кимерис, учитель школы № 1194 Наталья Аникина, учитель лицея № 1571 Мария Малышева, а также учителя школы № 627 Ирина Куприенко и Светлана Платонова.

С сентября 2016 года в столице реализуется проект «Московская электронная школа», в рамках которого школьные кабинеты оснастили интерактивными панелями, ноутбуками и планшетами с целью создания универсальной модели оснащения школ программно-техническими комплексами. Среди основных составных частей проекта – улучшенный общегородской электронный журнал и дневник, сценарии уроков и общегородская библиотека электронных образовательных материалов. На сегодняшний день разработано около 9 тысяч интерактивных сценариев уроков.



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