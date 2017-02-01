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Московская жизнь
Единый сладкий фестиваль проведут в Москве летом
Фестивали варенья и мороженого планируют объединить в единый летний сладкий фестиваль."
«Мы планируем объединить наши фестивали «Московское варенье»
и фестиваль «Мороженого» в единый летний сладкий фестиваль», - сказал
руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Он также пояснил, что на фестивале планируют совместить площадки с мороженым и вареньем.
Алексей Немерюк также добавил, что фестиваль пройдет в рамках цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».
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