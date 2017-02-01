версия для печати

Московская жизнь

Единый сладкий фестиваль проведут в Москве летом

Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов

Единый сладкий фестиваль проведут в Москве летом

Информационный Центр Правительства Москвы 01 февраля 2017г., 11:24

Фестивали варенья и мороженого планируют объединить в единый летний сладкий фестиваль.

"

«Мы планируем объединить наши фестивали «Московское варенье» и фестиваль «Мороженого» в единый летний сладкий фестиваль», - сказал руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Он также пояснил, что на фестивале планируют совместить площадки с мороженым и вареньем.

Алексей Немерюк также добавил, что фестиваль пройдет в рамках цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов

← Предыдущая новость  |   Следующая новость →

Комментировать

Ранее в рубрике «Московская жизнь»:

Комментариев нет, Вы будете первым.

Москва-Инфо

   