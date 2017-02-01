«Мы планируем объединить наши фестивали «Московское варенье» и фестиваль «Мороженого» в единый летний сладкий фестиваль», - сказал руководитель Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.



Он также пояснил, что на фестивале планируют совместить площадки с мороженым и вареньем.



Алексей Немерюк также добавил, что фестиваль пройдет в рамках цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны».

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