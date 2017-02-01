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Московская жизнь

Посетители фестиваля «Путешествие в рождество» получили 80 тыс. подарков

Фото: РИА Новости/Евгений Самарин

Посетители фестиваля «Путешествие в рождество» получили 80 тыс. подарков

Информационный Центр Правительства Москвы 01 февраля 2017г., 11:30

Более 80 тысяч подарков вручили участникам рождественского квеста, который прошел в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество».

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«Более 80 тысяч подарков раздали в рамках рождественского квеста. Уже не первый год у нас действует паспорт «Путешественника в Рождество», с его помощью мы вовлекаем гостей праздника в квест, участники отвечают на вопросы и получают подарки, в этом году традиция также была продолжена», - сказал Алексей Немерюк.

Он также добавил, что 50 тысяч человек посмотрели 50 спектаклей на льду, 260 тысяч человек стали зрителями 3 тысяч уличных шоу. Около 94 тысяч человек приняли участие в 8 тысячах мастер-классов, и более 49 тысяч человек скатились с 100-метровой ледяной горки.

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