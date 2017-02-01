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Московская жизнь
Посетители фестиваля «Путешествие в рождество» получили 80 тыс. подарков
Более 80 тысяч подарков вручили участникам рождественского квеста, который прошел в рамках фестиваля «Путешествие в Рождество»."
«Более 80 тысяч подарков раздали в рамках рождественского
квеста. Уже не первый год у нас действует паспорт «Путешественника в
Рождество», с его помощью мы вовлекаем гостей праздника в квест, участники
отвечают на вопросы и получают подарки, в этом году традиция также была
продолжена», - сказал Алексей Немерюк.
Он также добавил, что 50 тысяч человек посмотрели 50 спектаклей на льду, 260 тысяч человек стали зрителями 3 тысяч уличных шоу. Около 94 тысяч человек приняли участие в 8 тысячах мастер-классов, и более 49 тысяч человек скатились с 100-метровой ледяной горки.
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