Порядка двадцати объектов недвижимости для создания рабочих мест в ТиНАО планируют построить и ввести в эксплуатацию девелоперы в текущем году, сообщил руководитель столичного Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

«Эти объекты будут различной направленности, - уточнил В. Жидкин. – Небольшие производства, логистика, офисные здания, торгово-развлекательные центры. Их общая площадь составит, по предварительной оценке, 438 тысяч кв. метров».

По мнению Владимира Жидкина, ввод в эксплуатацию этих объектов позволит создать в «новой» Москве не менее 10 тысяч рабочих мест.

«Мэр Москвы Сергей Собянин изначально поставил перед Строительным комплексом задачу развивать новые территории таким образом, чтобы люди здесь могли и жить, и работать, - подчеркивает Владимир Жидкин. –На 1 июля 2012 года здесь было чуть более 80 тысяч рабочих мест, за четыре с половиной года их стало на 100 тысяч больше».

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