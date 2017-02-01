Личный бюджет
В РФ проиндексированы пенсии
Пенсии неработающим пенсионерам с 1 февраля увеличены на 5,4 процента."
Индексация коснется 31,4 миллиона неработающих пенсионеров, а средний размер пенсии в РФ достигнет 13 тысяч 620 рублей
Индексация выплат пенсионерам соответствует уровню инфляции прошлого года. На нее потратят около 230 миллиардов рублей, предусмотренных в бюджете ПФР. Сумма выплат превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60 процентов.
Работающие пенсионеры будут получать выплаты с учетом индексации после завершения трудовой деятельности.
Также с 1 февраля будут увеличены пособия, выплаты, компенсации, которые предусмотрены федеральными законами, в том числе выплаты ветеранам, инвалидам, различные выплаты и компенсации чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторых других категорий граждан.
На индексацию соцвыплат в бюджете предусмотрено более 700 миллиардов рублей.какие деньги покупает банк тинао стоимость рекламы в газете монтаж шумозащитных экранов
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