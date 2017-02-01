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Личный бюджет

В РФ проиндексированы пенсии

Фото: ТАСС/Александр Рюмин

В РФ проиндексированы пенсии

M24.ru 01 февраля 2017г., 12:54

Пенсии неработающим пенсионерам с 1 февраля увеличены на 5,4 процента.

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Индексация коснется 31,4 миллиона неработающих пенсионеров, а средний размер пенсии в РФ достигнет 13 тысяч 620 рублей

Индексация выплат пенсионерам соответствует уровню инфляции прошлого года. На нее потратят около 230 миллиардов рублей, предусмотренных в бюджете ПФР. Сумма выплат превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60 процентов.

Работающие пенсионеры будут получать выплаты с учетом индексации после завершения трудовой деятельности.

Также с 1 февраля будут увеличены пособия, выплаты, компенсации, которые предусмотрены федеральными законами, в том числе выплаты ветеранам, инвалидам, различные выплаты и компенсации чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторых других категорий граждан.

На индексацию соцвыплат в бюджете предусмотрено более 700 миллиардов рублей.

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