Личный бюджет

Индексация коснется 31,4 миллиона неработающих пенсионеров, а средний размер пенсии в РФ достигнет 13 тысяч 620 рублей

Индексация выплат пенсионерам соответствует уровню инфляции прошлого года. На нее потратят около 230 миллиардов рублей, предусмотренных в бюджете ПФР. Сумма выплат превысит прожиточный минимум пенсионера примерно на 60 процентов.

Работающие пенсионеры будут получать выплаты с учетом индексации после завершения трудовой деятельности.

Также с 1 февраля будут увеличены пособия, выплаты, компенсации, которые предусмотрены федеральными законами, в том числе выплаты ветеранам, инвалидам, различные выплаты и компенсации чернобыльцам, членам семей погибших военнослужащих и некоторых других категорий граждан.

На индексацию соцвыплат в бюджете предусмотрено более 700 миллиардов рублей.

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