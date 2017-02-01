В 2016 году по всему миру было продано 93 млн автомобилей, что на 4,6% больше, чем в 2015 году. По большей части жители Земли предпочитают компактные хетчбеки, семейные седаны и среднеразмерные кроссоверы. Этот вывод следует из данных о продажах автомобилей более чем в 150 странах консалтингового агентства Focus2move.



Больше всего машин купили китайцы: в прошлом году был даже установлен рекорд по продажам в Поднебесной — 28 млн автомобилей (на 12%). Некогда первый рынок планеты — США — сейчас хоть и занимает вторую строчку, но идёт с большим отрывом от Китая (17 млн шт.; +0,5%).



Совокупный рынок всех стран Западной Европы в 2016 году составил 15 млн шт. (+6%), и это лучший результат за последние 9 лет. К примеру, во всех странах Южной Америки продаётся всего-то 2,6 млн (–14%) машин. Примерно столько же продавалось в России в 2011 году.



Седан Toyota Corolla остаётся лидером мировых продаж уже три года подряд. В ушедшем году модель отметила свой 50-летний юбилей, при этом суммарные продажи за всё время выпуска Corolla превысили отметку в 43 млн машин.



Американский пикап Ford F-Series в ушедшем году водрузился на второе место глобального рейтинга, спихнув с него Volkswagen Golf. Обе модели являются бестселлерами, но в разных частях света: F-Series царствует в США и Канаде, а Golf уже не первый год лидирует в Европе.



На четвёртом месте находится корейская модель — Hyundai Elantra. А на пятом — кроссовер Honda C-RV, который был продан по всему миру в количестве 752 463 экземпляров. Также в топ-лист вошли такие модели, как Ford Focus, Toyota RAV4, Volkswagen Polo, Honda Civic и Toyota Camry. А замыкает топ-25 Ford Fiesta с результатом 465 032 реализованных машин.

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