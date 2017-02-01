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Экономика

Договор по 'Турецкому потоку' ратифицирован

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Договор по "Турецкому потоку" ратифицирован

M24.ru 01 февраля 2017г., 13:17

Совфед ратифицировал договор о строительстве "Турецкого потока"

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По словам вице-спикера верхней палаты парламента Ильяса Умаханова, это событие являет собой важный сигнал к восстановлению полноценных отношений между Россией и Турцией.

Соглашение о строительстве "Турецкого потока" было подписано 10 октября прошлого года. В планах – строительство двух ниток газопровода, одна из которых будет перекачивать природный газ для Турции, а вторая – доставлять его европейским потребителям.

В тексте соглашения указано, что все необходимые для реализации проекта работы не будут облагаться налогами. То же самое касается строительных материалов, труб и других комплектующих – их ввоз не станет облагаться таможенными пошлинами.

В пояснительной записке к документу отмечается, что бесперебойные поставки газа по "Турецкому потоку" смогут пополнять бюджет России на 750 миллионов долларов США в год. За эту сумму Турция перекроет дополнительные потребности в природном газе в объеме около 15 миллиардов кубометров. Это касается как бытового, так и промышленного применения топлива.

Если Евросоюз заинтересуется в получении газа транзитом через Турцию, вторая нить позволит получать сопоставимые средства за счет экспортных пошлин.

Серьезные изменения планируются и в туристических отношениях между Россией и Турцией. В данный момент Сбербанк и турецкий Denizbank ведут переговоры о введении рублевой системы оплаты в туристическом секторе. Ожидается, что туристы из России не только смогут расплачиваться рублями в турецких отелях, но и снимать российскую валюту в местных банкоматах без комиссии.

В свою очередь, турецкие отели сообщили, что готовы снизить стоимость отдыха для россиян в два раза.

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