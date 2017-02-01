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Образование/Карьера

Cостоится турнир по геометрии

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Cостоится турнир по геометрии

Информационный Центр Правительства Москвы 01 февраля 2017г., 13:24

Школьников столицы приглашают принять участие в Московской открытой олимпиаде «Наглядная геометрия»

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Городской интеллектуальный турнир по геометрии среди школьников с 3 по 8 классы проходит с 23 января по 19 марта 2017 года в Московском Дворце пионеров и в Центре «На Донской». Олимпиада проводится в два этапа. Первый – заочный (отборочный) этап – проходит до 6 февраля 2017 года. Второй – очный этап – будет проводиться 26 февраля 2017 года в два тура – теоретический и практический. Задания заочного этапа олимпиады размещены на сайте http://olimpiada.dnttm.su/. Для участия в нем необходимо зарегистрироваться и в установленные сроки прислать выполненную работу на электронную почту olimpiada@mailvg.ru или доставить работу по адресу: Москва, улица Донская, дом 37.

Главные цели Московской открытой олимпиады «Наглядная геометрия» – развитие интереса обучающихся к математике средствами наглядной геометрии и проведения математического эксперимента, активизация творческой и интеллектуальной инициативы обучающихся.

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