Об этом заявил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Максим Решетников, выступая на отраслевом совещании представителей мукомольной, хлебопекарной и кондитерской промышленности столицы 31 января 2017 года.

В ходе совещания руководитель департамента подробно представил собравшимся комплекс мер по поддержке современного промышленного производства в Москве, запущенных в конце 2015 года, а также первые результаты действия этой масштабной программы.

«Московская пищевая промышленность, представленная на рынке Москвы, России и мира, в которой сегодня трудится более 90 тыс. человек, является основой продовольственной безопасности одного из крупнейших мегаполисов Европы», - сказал Максим Решетников.

По данным Департамента экономической политики и развития Москвы, сегодня в реальном секторе города занято около 1,3 млн человек, из них 590 тыс. – в обрабатывающей промышленности. Только за 9 месяцев 2016 года рост экспорта товаров и услуг отраслей реального сектора – обрабатывающих производств, сферы информационных технологий, электросвязи, сферы научных исследований и разработок – составил 14,7 %.

Как подчеркнул Максим Решетников, благодаря комплексной системе мер поддержки развитие столичной промышленности в 2016 году вышло на новый уровень по трем основным направлениям. Это меры по снижению издержек для реального сектора, меры по стимулированию спроса и развитию инфраструктуры.

В комплексе этот пакет возможностей создает работающим на территории Москвы предприятиям режим наибольшего благоприятствования для бизнеса. Как отметил Максим Решетников, программа вызвала большой интерес промышленных компаний: новыми возможностями для снижения налоговой нагрузки до 25 % в Москве в 2016 году воспользовались 30 компаний, получивших статус промышленного комплекса, технопарка или его якорного резидента, а еще 36 заявок находятся на рассмотрении. Совокупный объем инвестиций участников программы в экономику города уже составил около 63 млрд рублей, а число созданных ими рабочих мест – более 66 тысяч.

Как рассказал Максим Решетников, многочисленные возможности в рамках программы поддержки уже широко используются московскими промышленными предприятиями, в том числе представителями пищевой отрасли, доля которой в выручке обрабатывающей промышленности составляет около 25 %. «Из 22 промышленных производств, ставших участниками нашей программы поддержки в 2016 году, две трети представляют пищевую промышленность. Во многом по этой причине пищевая сфера сейчас переживает фазу активного роста. Достаточно сказать, что только экспорт этой ключевой для Москвы отрасли составляет около 35 млрд рублей ежегодно и имеет тенденцию к увеличению», – отметил в заключение министр Правительства города.

Цикл отраслевых совещаний «Московское производство» проводится по инициативе Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы (ДНПиП).

«В декабре прошлого года мы начали этот цикл. В первом совещании участвовали мясопереработчики, теперь – мукомолы, хлебопёки и кондитеры, - пояснил Олег Бочаров, руководитель ДНПиП. - Мы хотим, чтобы это стало доброй традицией, потому что выработать стратегию развития отраслей промышленности Правительство Москвы может только вместе с производителями. А стратегию нужно ясно представлять, ведь Москва с её уникальным научным и производственным потенциалом не может быть городом офисов и торговли. Поэтому Правительство Москвы сформулировало внятную и разностороннюю промышленную политику, которая закреплена 55-м городским Законом "О промышленной политике в городе Москве" и которая, как мы видим, уже даёт свои результаты. Так, производительность труда на наших мукомольных предприятиях в пять раз выше, чем в среднем по России, а на предприятиях хлебобулочной промышленности – в 2,3 раза выше».

На совещании, состоявшемся в Технополисе «Москва», представители мукомольной, хлебопекарной и кондитерской промышленности с удовлетворением отзывались о поддержке со стороны Правительства Москвы, рассказывали и о проблемах, с которыми они сталкиваются. Оживлённая дискуссия завязалась в связи с анализом развития отрасли, представленным заместителем директора ГБУ «Агентство промышленного развития города Москвы» Кристиной Волконицкой, а также после выступления председателя президиума Ассоциации компаний розничной торговли Ильи Ломакина-Румянцева.

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