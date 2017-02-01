Жилой квартал с апарт-отелем, двумя детскими садами, школой и подземным паркингом могут построить в Хорошевском районе Москвы. Об этом 31 января сообщила пресс-служба Москомархитектуры со ссылкой на главного архитектора города Сергея Кузнецова.



«В Хорошевском районе Москвы появится новый жилой квартал с апарт-отелем, детскими садами, школой на 575 мест и большим подземным паркингом. Проект планировки территории, ограниченной проездом Аэропорта, ул. Авиаконструктора Микояна и ул. 3-я Песчаная, был рассмотрен на собрании участников публичных слушаний, и в течение недели по нему можно внести дополнительные предложения», - приводятся в сообщении слова Сергея Кузнецова.



Территория планировки площадью 20,2 га расположена в Хорошевском районе в Северном административном округе. Разработчик проекта ГУП «ГлавАПУ», инвестор - ООО «Атлантик». Проект предусматривает размещение общественно-жилой застройки суммарной площадью 165,15 тысяч квадратных метров. Помимо жилья, на участке построят апарт-отель площадью 17,42 тысячи квадратных метров, два детских сада площадью 3,22 тысячи квадратных метров и 1 тысячу квадратных метров на 145 и 50 мест соответственно. Также на участке площадью в 1,3 га появится школа на 575 мест. Кроме того, проект предусматривает два подземных паркинга на 730 и 390 машиномест.

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