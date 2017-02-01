И это лишь малая часть экспозиции «Московская коллекция» из собрания Татьяны Алексеевой и Анатолия Гостева. Всего зрители увидят более 300 произведений живописи, графики и декоративно-прикладного искусства XV - первой половины XX века. Рассказывает Ольга Енина.

«Воскрешение Лазаря» - специалисты предполагают, что создавалась икона в мастерских Ипатьевского монастыря в Костроме. Как раз когда там находился Михаил Федорович Романов. Первой четвертью XVII века датирована и икона Сретение Образа Владимирской Богоматери.

Одно из клейм иконы называется – «чудеса Владимирской Божьей матери».

Рядом образ Троицы, созданный, по мнению некоторых специалистов, мастером Оружейной палаты Кириллом Улановым. На выставке есть и изразцы по рисункам мстиславского мастера Степана «Полубеса» для Храма Григория Неокесарийского, в котором по преданию крестили Петра Великого.

Раздел древнерусской живописи соседствует с произведениями светскими. Здесь -иллюстрации Валентина Серова к басням Крылова, графика Кандинского, живопись Куприна, а также альбомы, в их числе племянницы поэта Ивана Козлова - Аннет.

Альбом был подарен коллекционерам членом семьи Козловых. А вот подготовительный рисунок к портрету Марии Фёдоровны, который так и не был реализован Иоганном Батистом Лампи старшим, был куплен у французов, как и рисунки Алексея Егорова.

В октябре Государственному музею Пушкина исполнится 60 лет, и к грядущему юбилею коллекционеры подарили музею 249 произведений графики XVII – XX веков.

«Портреты Аксаковой, портреты Полонского, портреты Некрасовой и портреты самого Ивана Тургенева. Не могу не назвать прекрасный альбом, представляющий наших императоров, императриц», - рассказал директор Музея А.С. Пушкина Евгений Богатырёв.

На выставке эти работы не представлены, в музее обещают, что покажут их в отдельных экспозициях. Как здесь говорят – специально.

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