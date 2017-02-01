Здесь интересно

"Идиот" на Новой сцене Большого театра

Фото: bolshoi.ru

Судьба постановки: "Идиот" – последняя опера Мечислава Вайнберга, написанная в 1986 году. Она, как и большая часть творческого наследия композитора, оказалась на периферии интересов публики. Долгое время опера не пользовалась популярностью, даже когда на горизонте театрального искусства начали вспоминать забытые имена и открывать новые произведения. Слава настигла постановку только после мировой премьеры 2013 года в Национальном театре Мангейма. По словам известного немецкого критика Элеоноры Бюнинг, опера Вайнберга "одновременно эпична и иронична, мелодична, мастерски инструментирована".

Ради чего идти: "Идиот" на сцене Большого театра – лишь третья по счету постановка оперы Вайнберга в России. Впервые произведение со значительными сокращениями появилось на подмостках Камерного музыкального театра имени Бориса Покровского в 1991 году. Полную версию "Идиота" в постановке Алексея Степанюка представили 6 июля 2016 года на сцене Концертного зала Мариинского театра. На сей раз за оперу Вайнберга взялся израильский режиссер российского происхождения Евгений Арье, художественный руководитель театра "Гешер".

Дата: 12 февраля

Место: Государственный академический Большой театр, ул. Большая Дмитровка, 4/2

"Дракон" в МХТ им. Чехова

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Судьба постановки: впервые спектакль по пьесе Евгения Шварца "Дракон" появился на сцене Ленинградского театра комедии еще во время Великой Отечественной войны. Но после первого показа 4 августа 1944 года шедевр советской сатиры попал под запрет. "Дракон" вновь возродился на сцене Ленинградского театра комедии под руководством режиссера Николая Акимова уже после смерти Шварца. В 1988 году пьесу экранизировал Марк Захаров. Главные роли исполнили ведущие актеры театра "Ленком": Олег Янковский, Александр Абдулов, Виктор Раков, Александр Збруев.

Ради чего идти: спектакль представит режиссер Константин Богомолов. Распределение ролей традиционно держится в секрете. Известны лишь имена занятых в постановке актеров: это Олег Табаков, Игорь Верник, Надежда Калеганова, Павел Табаков, Кирилл Власов, Данил Стеклов, Евгений Перевалов, Кирилл Трубецкой. С иронией о предстоящем спектакле сообщает пресс-служба театра: "Не о власти. Не о любви. Не о деньгах. Но о том, что розовый цвет страшнее черного, а ночь яснее дня; что одна голова – хорошо, а три – плохо… А главное: лучшее украшение девушек – это скромность и прозрачное платье".

Дата: 10 февраля

Место: Московский Художественный театр имени А.П. Чехова, Камергерский пер., 3





"Апельсины & лимоны" в театре имени А.С. Пушкина

Иллюстрация: teatrpushkin.ru

Судьба постановки: "Апельсины & лимоны" – изначальное название пьесы Ноэла Коуарда "Сенная лихорадка" о закулисной жизни немолодой актрисы после ухода со сцены. Режиссер инсценировки Евгений Писарев решил подчеркнуть идейную связь с цитрусовыми в пьесе английского драматурга. Так, подобно апельсинам и лимонам, обычные люди похожи на актеров. При этом они абсолютно разные на "вкус" к жизни.

Ради чего идти: в главной роли – прима театра Вера Алентова. Именно ей предстоит стать воплощением авторской задумки: даже после ухода со сцены театр продолжает жить в сердце актера. Спектакль заявлен как бенефис к юбилею народной артистки. Так что у зрителей появится возможность почувствовать грань между игрой и личной жизнью прославленной актрисы.

Дата: 9 февраля

Место: Московский драматический театр имени А.С. Пушкина, Тверской бул., 23

"Брак по-итальянски" в театре "Оперетты"

Фото: facebook.com/MoskovskayaOperetta

Судьба постановки: основой либретто послужила знаменитая пьеса Эдуардо де Филиппо "Филумена Мартурано". За несколько десятилетий творение итальянского драматурга увидело свет рампы на лучших сценах мира. А благодаря режиссеру Витторио де Сика герои комедии ожили на телеэкране в исполнении легенд кинематографа – Софи Лорен и Марчелло Мастрояни.

Ради чего идти: приключения итальянцев на подмостках Московской оперетты запомнятся неожиданными режиссерскими ходами Жанны Жердер, оригинальной хореографией Игоря Маклова и впечатляющими декорациями Игоря Нежного (на сцене даже появится настоящее авто 1939 года). Изобретательная сценография, костюмы и музыкальное сопровождение позволят зрителям мюзикла окунуться в атмосферу солнечного Неаполя, ощутить темперамент города миллионеров и бедняков.

Дата: 18 февраля

Место: Московский государственный академический театр оперетты, ул. Большая Дмитровка, 6

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