Путешествия (Питер Инфо)
Москва - один из самых посещаемых городов в День влюбленных
Москва вошла в тройку городов России для путешествий в День всех влюбленных, который в мире отмечают 14 февраля.онлайн, реклама в газете, расписание, менеджер по размещению рекламы,
В топ-10 городов России входят Санкт-Петербург, Москва, Казань, Сочи, Ялта, Ярославль, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург и Великий Новгород.
При этом дороже всего романтичные выходные выйдут в Москве – в среднем проживание в сутки обойдется в 3,2 тысячи рублей. А вот дешевле всего проживание обойдется в Великом Новгороде – там номер можно снять в среднем за 2,4 тысячи рублей в сутки.
Если же говорить о городах мира, то в десятку самых популярных для поездок в День влюбленных вошли Париж, Рим, Минск, Тбилиси, Баку, Таллин, Будапешт, Барселона, Вена и Ереван.
Москва окончательно закрепила за собой место главного туристического центра России, доход столицы от туризма в 2016 году составил 0,5 триллиона рублей.
За последние 6 лет в развитии туристической индустрии Москвы произошли принципиальные изменения. В городе появились пешеходные зоны, качественные парки, велодорожки, пункты велопроката, мультиязычные указатели, парковки для туристических автобусов, бесплатные точки доступа Wi-Fi и многое другое.
Число туристов, посещающих Москву выросло на 40 процентов – с 12,8 миллиона в 2010 года до 17,5 миллиона человек в 2016 году. Жители российских регионов составляют 74 процента от общего числа туристов, посещающих Москву. На долю иностранцев приходится 26 процентов туристов.
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